Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

iRU представила сервер для высокопроизводительных вычислений в корпоративных инфраструктурах

Российский производитель компьютерной техники iRU представил сервер iRU Rock G2212IG6. Новая модель относится к классу высокопроизводительных вычислительных систем (HPC) и предназначена для применения в инфраструктурах, где критична скорость обработки данных: от задач виртуализации и вычислений с применением графических ускорителей до научных исследований и телекоммуникационных сервисов.

Сервер поддерживает установку до двух процессоров Intel Xeon 6 поколения, имеет 32 слота под модули DDR5 с поддержкой до 8 ТБ оперативной памяти. Такая конфигурация позволяет использовать устройство в масштабируемых корпоративных системах и облачных средах. Модель выполнена в форм-факторе 2U, что делает ее универсальным решением для стоечного размещения в корпоративных и операторских ЦОДах.

Гибкость в работе с данными обеспечивается подсистемой хранения: до 12 накопителей 3,5”/2,5” (SATA/SAS/NVMe), два слота M.2 NVMe и задние отсеки под дополнительные диски. Это обеспечивает совместимость как с транзакционными системами, так и с аналитическими платформами.

Расширение функциональности реализовано за счет двух слотов PCIe Gen5 x16, шести — PCIe Gen5 x8, а также двух OCP 3.0. Поддерживается установка до двух полноразмерных графических ускорителей, что позволяет использовать сервер для задач ИИ и машинного обучения, параллельных вычислений.

Система спроектирована с учетом требований отказоустойчивости. В устройстве применяются блоки питания на 1600 Вт с возможностью горячей замены и резервирования, предусмотрена поддержка BMC-контроллера ASPEED AST2600 для удаленного управления. Hot-swap замена дисков минимизирует простои в обслуживании.

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год
Бизнес

Производство осуществляется на заводе iRU в России, что позволяет адаптировать конфигурации под требования заказчика и сокращать сроки поставки. Доступны как типовые сборки, так и индивидуальные варианты на базе доступных компонентов.

Для iRU Rock G2212IG6 предусмотрена круглосуточная сервисная поддержка и возможность расширения гарантии. Для корпоративных клиентов доступны расширенные опции: выезд инженера на площадку в течение 24 рабочих часов, доставка и установка компонентов, а также удалённая диагностика и настройка серверов. Сервисная сеть компании охватывает более 100 городов России, обеспечивая надежное сопровождение жизненного цикла оборудования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

Jaguar три недели не может возобновить производство автомобилей после атаки на ИТ-инфраструктуру

CNews — 25 лет лидерства

Камчатка готовится к четырем дням без интернета

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

Российский «убийца» VMWare и Citrix выходит на рынок Бразилии

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще