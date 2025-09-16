Разделы

Цифровизация Внедрения
|

ITGlobal.com обеспечил бесперебойную работу удаленных рабочих мест для ПТК «Ранплер»

ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) организовал отказоустойчивую инфраструктуру удаленных рабочих мест для поставщика химического сырья ПТК «Ранплер». В ходе проекта провайдер развернул систему терминальных серверов и обеспечил стабильный доступ сотрудников заказчика к корпоративным ресурсам из любой точки мира. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

ПТК «Ранплер» — российский поставщик химического сырья для переработки полимеров. Ежегодно компания поставляет более 70 тыс. тонн сырья для переработки полимеров. Постоянные клиенты — производители базовых полимеров, российские и зарубежные производители ПВХ-профилей.

Специалисты ITGlobal.com развернули инфраструктуру терминальных серверов с высоким уровнем отказоустойчивости в короткие сроки. Решение построено на базе резервированной инфраструктуры с гарантированным уровнем доступности сервиса 99,95%. Такой уровень надежности достигается благодаря полному дублированию всех критически важных элементов системы — от серверов до сетевого оборудования. При возникновении сбоя система автоматически переключается на резервные компоненты, что для пользователей выглядит как обычная перезагрузка.

«Для компании с географически распределенной структурой критически важно обеспечить надежный и безопасный доступ сотрудников к корпоративным ресурсам. Нам требовалось оперативно организовать отказоустойчивую инфраструктуру, которая позволит бизнесу работать без простоев. После тщательного анализа рынка облачных провайдеров наш выбор пал на ITGlobal.com по рекомендации их действующего клиента. Нам было предложено оптимальное решение на базе терминальных серверов, которое полностью соответствует нашим требованиям по надежности и безопасности. Профессиональный подход команды ITGlobal.com с первых шагов проекта подтвердил правильность нашего выбора», — сказал Алексей Лапин, генеральный директор ПТК «Ранплер».

Внедренное решение позволило централизовать управление корпоративными ресурсами и обеспечить к ним защищенный доступ для всех сотрудников. На протяжении всего проекта команда ITGlobal.com оказывала всестороннюю экспертную поддержку, помогая заказчику освоить новые технологии и развернуть необходимые информационные системы. Система включает автоматическое резервное копирование данных и возможность быстрого масштабирования при росте нагрузки. Специалисты ITGlobal.com осуществляют круглосуточную техническую поддержку инфраструктуры.

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов
цифровизация

«Когда компании требуется быстро перестроить ИТ-инфраструктуру, важно не только предложить технически правильное решение, но и обеспечить плавный переход без остановки рабочих процессов. В случае с ПТК «Ранплер» мы смогли развернуть отказоустойчивую систему терминальных серверов менее, чем за два дня. Для оперативного решения всех технических вопросов был организован выделенный канал коммуникации с командой технических специалистов, доступный в режиме 24/7. Особенно ценно, что удалось реализовать проект с минимальным участием со стороны клиента — мы взяли на себя все технические аспекты от проектирования до внедрения», — отметил Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITGlobal.com.

Успешная реализация проекта позволила ПТК «Ранплер» оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру и обеспечить работу распределенной команды. В настоящее время ITGlobal.com продолжает оказывать услуги технической поддержки и развития инфраструктуры в соответствии с растущими потребностями заказчика.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке

«Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

Обмен данными для ИИ в нефтегазовой отрасли России под угрозой срыва из-за скрытности компаний

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще