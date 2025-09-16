Разделы

Лапин Алексей


УПОМИНАНИЯ


16.09.2025 ITGlobal.com обеспечил бесперебойную работу удаленных рабочих мест для ПТК «Ранплер» 1
04.12.2007 ИТ помогают хабаровским милиционерам 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лапин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3408 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 210 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8653 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70713 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1209 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45010 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 946 1
Россия - РФ - Российская федерация 153120 1
