«Рикор» выпустил 1-юнитовые корпуса и серверы RS7104 и RS7110

ГК «Рикор» разработала 1-юнитовые корпуса сеьмой серии для своих серверов. Это позволит заказчикам использовать высокопроизводительные машины в компактном форм-факторе, размещать больше вычислительных ресурсов в ограниченном пространстве, оптимизировать использование серверных стоек и снижать совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители компании «Рикор».

Первыми решениями в новом корпусе стали серверы Rikor RS7104 и Rikor RS7110, ориентированные на корпоративные, облачные и индустриальные задачи. Rikor RS7104 оптимален для работы с бухгалтерскими системами, включая «1С», и подходит для управления корпоративной сетью, хранения данных, офисных приложений и базовой инфраструктуры. Rikor RS7110 – более производительное решение с широкими возможностями ввода-вывода и возможностью установки до 10 дисков формата 2.5. Тоже предназначен для «», а также баз данных, многопользовательских сред, насыщенных виртуализированных систем, хранения данных и систем видеонаблюдения.

Обе модели северов уже получили заключение Минпромторга России, подтверждающее их производство на территории страны. Серверы могут участвовать в государственных и корпоративных тендерах с требованиями по локализации, соответствуют критериям импортозамещения, а также дают право на получение мер господдержки в рамках программ цифровой трансформации.

Rikor RS7104: форм-фактор: 1U; процессоры: до 2хIntel Xeon Scalable; поддержка памяти: до 8 ТБ DDR4 ECC REG; накопители: до 4х3.5"/2.5" SATA/SAS; расширение: до 2хPCIe 4.0; сетевые интерфейсы: 4х1GbE, опционально 10/25/100GbE; управление: IPMI, поддержка удаленного администрирования.

Rikor RS7110: форм-фактор: 1U; процессоры: до 2хIntel Xeon Scalable; поддержка памяти: до 8 ТБ DDR4 ECC REG; накопители: до 10х2.5" SATA/SAS/NVMe; расширение: до 2хPCIe 4.0; сетевые интерфейсы: 4х1GbE, опционально 10/25/100GbE; управление: IPMI, поддержка удаленного администрирования.

