«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ

Холдинг «Росэл» начинает серийное производство новой линейки отечественных серверов. Изделия предназначены для задач искусственного интеллекта, виртуализации, работы с большими данными и высокопроизводительных вычислений. Оборудование поможет импортозаместить аналогичные зарубежные решения на промышленных предприятиях и дата-центрах. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

К концу 2025 г. в серию выйдут три модели: универсальный сервер, сервер для систем хранения данных, а также высокопроизводительный сервер для работы с искусственным интеллектом и нейросетями. Оборудование обладает высокой производительностью и отказоустойчивостью для работы в дата-центрах в режиме 24/7.

Основной плюс – локализация полного производственного цикла непосредственно в России. Вся разработка и сборка осуществляются на мощностях Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ, входит в «Росэл»). Это гарантирует независимость от иностранного влияния на всех этапах – от производства до сервисного обслуживания. Новое оборудование полностью совместимо с российским программным обеспечением.

«Запуск серийного производства этих серверов принципиально решает ключевые задачи импортозамещения. Все – от разработки до гарантийного обслуживания – будет осуществляться на территории нашей страны. У нас уже есть предварительные заказы от государственных и коммерческих компаний», – сказали представители «Росэл».

В ближайшее время вся линейка серверов будет включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России и пройдет сертификацию, что откроет доступ к госзакупкам и заказам компаний с госучастием, в том числе с учетом требований в области кибербезопасности.