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Московский фонд реновации внедрил подпись PDF на базе «КриптоАРМ»

Московский фонд реновации жилой застройки успешно внедрил отечественное ИТ-решение на базе «КриптоАРМ ГОСТ» для электронной подписи PDF-документов взамен ушедшим с рынка иностранным продуктам. Об этом CNews сообщил представитель компании «Цифровые технологии».

Три года назад, с уходом компании Adobe с российского рынка, прекращением продаж и обслуживания ими своих продуктов, перед российскими компаниями и организациями стала задача о поиске альтернативных решений.

Московский фонд реновации жилой застройки до этого активно использовал связку программных продуктов решений Adobe Acrobat Reader и Adobe Acrobat DC с «КриптоПро PDF» компании «Крипто-про» для подписания электронных документов встроенной электронной подписью в формате PDF.

Фондом была проведена закупочная процедура на разработку и поставку отечественного ИТ-решения для электронной подписи. Выиграла конкурс компания «Цифровые технологии», известная как разработчик средств электронной подписи под брендами «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ», имевшая на тот момент 20-летний опыт работы в сфере информационной безопасности.

Менее чем за год после начала работ специалистами компании «Цифровые технологии» был разработан отдельный кастомизированный продукт на базе «КриптоАРМ ГОСТ», адаптированный под бизнес-процессы Фонда реновации.

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В новом решении появился мастер работы с PDF, включающий: просмотр документов выбор подписи и ее настройку; разметку места для подписи в документе; добавление графического штампа (визуализация ЭП); фиксацию документа — сертификацию подписи; произвольные штампы (например, «Согласовано», «В производство работ» и т.д.).

Кроме того, в сборке были учтены порядок и регламенты подписания документов, что значительно упростило взаимодействие с подрядными организациями и ОИВ Москвы.

Директор компании «Цифровые технологии» Михаил Герасимов сказал: «Проект с Фондом реновации мы считаем очень успешным. Нам за довольно короткий срок удалось не просто создать продукт, а оптимизировать его под реальные бизнес-процессы. Мы видим, что подпись и проверка документов в привычном PDF-формате с визуализацией по ГОСТ — это максимально удобно для всех участников, как для заказчика, так и для подрядных организаций в лице многочисленных строительных компаний».

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