Компания «Цифровые технологии» выпустила «КриптоАРМ Mobile» для ОС «Аврора»

Компания «Цифровые технологии», разработчик решений в области информационной безопасности, объявтила о выпуске мобильного приложения «КриптоАРМ Mobile», предназначенного для работы под управлением операционной системы «Аврора» пятого поколения. Это важное событие открывает новые возможности для пользователей мобильных устройств на базе российской платформы.

Приложение «КриптоАРМ Mobile» представляет собой универсальное решение для обеспечения безопасности данных при работе с электронными документами.

С помощью этого инструмента пользователи могут: создавать и проверять электронные подписи, подписывать документы цифровыми подписями, обеспечивая их юридическую значимость и защиту от подделки; шифровать данные, защищать конфиденциальную информацию путем шифрования файлов и сообщений; управлять сертификатами: удобный интерфейс позволяет легко управлять личными ключами и сертификатами.

«КриптоАРМ» помогает пользователям безопасно работать с документами даже вне офиса, предоставляя полный контроль над безопасностью информации.

Операционная система «Аврора» является одним из компонентов экосистемы отечественных программных продуктов. Это первая российская мобильная операционная система для смартфонов и планшетов, сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России и включена в реестр российского ПО. Пятая версия мобильной ОС отличается улучшенной производительностью, повышенной стабильностью и новыми функциями, обеспечивающими безопасность корпоративных и государственных информационных систем. Выпуск «КриптоАРМ» для этой платформы подчеркивает важность развития российского программного обеспечения и поддержки отечественных технологий.

Приложение «КриптоАРМ Mobile» уже доступно для скачивания и установки через магазин приложений RuStore. RuStore является основным источником российских приложений и сервисов для ОС «Аврора» и предлагает пользователям выбор ПО.

«Современные криптографические алгоритмы способны максимально надежно и эффективно защитить данные на мобильном устройстве, в том числе персональные данные пользователей. Мы рады, что в сотрудничестве с «Открытой Мобильной Платформой» нам удается предложить пользователям операционной системы «Аврора» качественное приложение для электронной подписи и шифрования, теперь для самой последней версии 5.1», — отметил Михаил Герасимов, директор компании «Цифровые технологии». — Мы приветствуем фокус ОС «Аврора» на безопасности и стремление команды гарантировать безопасность данных пользователей».

«Появление сертифицированного мобильного приложения «КриптоАРМ Mobile» важно для разработчиков мобильных приложений. Его использование в среде ОС «Аврора» значительно упрощает реализацию решений с современным уровнем защиты информации и каналов связи в полном соответствии с требованиями российских регуляторов», — сказал Максим Пискарёв, директор по продуктам экосистемы «Аврора».