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Приложение «КриптоАРМ ГОСТ 3» совместимо с «Pед OC M»

Компании «Цифровые технологии» и «Ред Софт» подтвердили совместимость приложения «КриптоАРМ ГОСТ 3» и мобильной операционной системы «Ред ОС М». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Теперь пользователям «Ред ОС М» доступно средство электронной подписи и шифрования, сертифицированное ФСБ России.

Российские разработчики «Цифровые технологии» и «Ред Софт» завершили успешное тестирование совместной работы «КриптоАРМ ГОСТ 3», программы для подписи и шифрования документов, и мобильной операционной системы« Ред ОС М». Теперь пользователи мобильных устройств на базе «Ред ОС М» смогут пользоваться всеми преимуществами «КриптоАРМ ГОСТ 3» — подписывать документы усиленной электронной подписью, использовать шифрование для защиты данных, осуществлять безопасный обмен файлами и вести переписку через защищенный почтовый клиент.

«КриптоАРМ ГОСТ 3» — отечественное приложение для организации юридически значимого электронного документооборота и обмена конфиденциальной информацией в зашифрованном виде. Продукт подтвердил соответствие требованиям № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и № 152-ФЗ «О персональных данных», а также использует шифрование по ГОСТ Р 34.12-2015 (ГОСТ 34.12-2018). Установить «КриптоАРМ ГОСТ 3» можно из официального магазина приложений RuStore.

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная с использованием собственных наработок, а также наработок нескольких открытых проектов, в том числе AOSP, что позволяет обеспечить полную совместимости с Android-приложениями. Внесена в реестр отечественного ПО (№19638 от 18.10.2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через RuStore.

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«Совместное использование отечественной мобильной операционной системы «Ред ОС М» и приложения для электронной подписи, шифрования файлов «КриптоАРМ ГОСТ 3» соответствует актуальным требованиям информационной безопасности, отвечает задачам импортозамещения и обеспечивает пользователям удобную, безопасную работу с электронными документами на мобильных устройствах», — сказал Михаил Герасимов, директор компании «Цифровые технологии».

По результатам проведенных испытаний сформирован протокол тестирования. Компании подписали двусторонний сертификат совместимости «КриптоАРМ ГОСТ 3» с мобильной операционной системы «Ред ОС М».

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