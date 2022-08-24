В экосистеме ОС «Аврора» появилось приложение «КриптоАРМ ГОСТ» для организации защищенного документооборота

Компания «Цифровые технологии» выпустила первую версию приложения «КриптоАРМ ГОСТ» для ОС «Аврора» 4.0. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

«КриптоАРМ ГОСТ» представляет собой универсальное решение для создания и проверки квалифицированной электронной подписи и шифрования файлов. Приложение может использоваться для организации защищенного юридически значимого документооборота в организации.

Данное решение соответствует требованиям 63-ФЗ «Об электронной подписи» и работает в доверенной среде на мобильных устройствах с российской операционной системой «Аврора» 4.0, имеющей сертификат ФСТЭК для использования на объектах критической информационной инфраструктуры и работы с персональными данными, в том числе в государственных информационных системах 1 класса защищенности.

Возможности «КриптоАРМ ГОСТ»: создание и проверка электронной подписи; шифрование и расшифрование файлов; генерация ключей, создание запросов на сертификаты; поддержка СКЗИ «Криптопро» CSP 5.0 R3; поддержка внешних защищенных токенов и NFC смарт-карт линеек «Рутокен» и др.

С помощью приложения «КриптоАРМ ГОСТ» сотрудники компаний смогут подписывать любые создаваемые или получаемые ими документы на мобильных устройствах под управлением ОС «Аврора».

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Компания «Цифровые технологии» с 2001 г. занимается разработкой программного обеспечения в сфере криптографической защиты информации для персональных компьютеров, серверных станций и мобильных устройств. Решения компании «Цифровые технологии» обеспечивают защиту данных пользователей, возможность их безопасного обмена по электронным каналам связи и соответствие требованиям законодательства к обеспечению безопасности и юридической значимости обмена данными в электронном виде.

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр». ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.