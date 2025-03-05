Приложение «Сургуч» для работы со встроенными электронными подписями появилось в ОС «Альт»

Новое приложение «Сургуч» для работы со встроенными электронными цифровыми подписями появилось в операционных системах семейства «Альт». Разработка сделана по запросам заказчиков в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ.

«Сургуч» работает с документами в формате PDF и совместим с криптопровайдером «КриптоПро CSP».

Основные функции приложения: создание электронной цифровой подписи в форматах Cades-BES/T/XLT1 в PDF; создание штампа ЭЦП в соответствии с требованиями 63ФЗ; отображение наличия подписей в документе PDF; просмотр свойств подписи в форматах Cades-BES/T/XLT1, PKSC7 и проверка их корректности; уведомление о наличии изменений в документе после подписания, возможность просмотра версии документа на момент подписания; проверка цепочки сертификатов и вывод информации о сертификатах, использованных при формировании ЭЦП, в том числе с использованием OCSP сервера; сохранение пользовательских профилей для подписания; просмотр PDF документа; отправка документа на печать.

С программой можно работать в режиме графического приложения и через cli (интерфейс командной строки).

«Сургуч» поддерживает стандарт PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures). Подпись встраивается в PDF-файл, при необходимости генерируется штамп с визуальной отметкой.

При пересылке PDF документа, подписанного при помощи «Сургуча» по стандарту PadES-XLT1, получающая сторона видит исчерпывающую информацию о подписи: штамп; уведомление о наличии ЭЦП внутри файла; атрибуты ЭЦП — кто, когда подписал, какая цепочка сертификатов использовалась

По заявкам заказчиков в приложение могут быть добавлены новые функции.

«Сургуч» работает в ОС «Альт Рабочая станция», «Альт Рабочая станция К», «Альт Образование» и «Альт СП». Пакет surguch доступен в репозиториях p10, p11 и c10f2. С инструкцией по установке и работе с приложением можно ознакомиться на ALT Linux Wiki.

Также в ОС «Альт» доступна утилита «ALT CSP КриптоПро» для создания прикрепленной и открепленной электронной подписи.