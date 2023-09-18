VK автоматизировала кадровый документооборот в «Рив гош»

Парфюмерно-косметическая сеть «Рив гош» перешла на кадровый электронный документооборот от VK. Благодаря внедрению VK HR Tek удалось ускорить кадровые процессы в компании: время от подачи заявки до согласования документа сократилось до пяти минут. Об этом CNews сообщили представители VK.

Сеть «Рив гош» объединяет 5000 сотрудников и более 250 магазинов во всех федеральных округах страны. Бумажный документооборот в геораспределенном бизнесе неэффективен: обмен копиями может занимать несколько дней и требует существенных расходов. Чтобы сократить затраты на кадровое делопроизводство и ускорить процессы, компания перевела документооборот в цифровой формат. Теперь сотрудники компании могут подписывать онлайн все основные кадровые документы на платформе VK HR Tek.

«Мы только начали пользоваться VK HR Tek, но уже видим результаты. Например, между подачей заявления на отпуск до подготовки приказа теперь проходит не больше пяти минут. Также нам импонирует возможность влиять на развитие продукта, принимая участие в продуктовых комитетах — встречах с разработчиками, которые проходят каждый квартал. Мы видим, что наше мнение и наши пожелания слышат и учитывают», — сказала Наталия Ускова, директор по персоналу «Рив гош».

VK кастомизировала сервис под задачи «Рив гош» и интегрировала его с «1С», чтобы сотрудникам было комфортно работать с привычными инструментами. Решение позволило быстро перевести в цифру кадровый документооборот и повысить эффективность процессов с первого месяца работы. Автоматизация минимизирует вероятность ошибок и помогает соблюдать требования законодательства по оформлению и хранению документов.

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«Для компании перевод кадрового документооборота в электронный вид — это не только удобно, но и экономически выгодно. Уменьшаются расходы на бумагу, печать, хранение документов, а время HR-специалистов освобождается для решения более сложных задач, которые пока нельзя автоматизировать. В условиях конкуренции за лучшие кадры, важна еще одна функция VK HR Tek: платформа позволяет трудоустраивать кандидатов в режиме онлайн в течение нескольких часов», — отметил Михаил Юрьев, директор по развитию HR-сервисов VK Tech.

КЭДО от VK HR Tek пользуется каждый пятый специалист «Рив гош». В цифровой формат переведены все доступные для автоматизации кадровые процессы — от оформления справок до заявлений на отпуск. В ближайшее время компания планирует перевести на КЭДО всех сотрудников.