Компания Nexign перешла на КЭДО от VK

Переход на кадровый электронный документооборот (КЭДО) на базе VK HR Tek позволил Nexign ускорить HR-процессы в компании: теперь подписание документов занимает меньше одной минуты. Интеграция решения заняла два месяца. Об этом CNews сообщили представители VK.

В Nexign работают около 2000 специалистов, 90% из них — на удаленном или гибридном режиме. Внедрение VK HR Tek позволило компании перевести в цифру 28 кадровых процессов, включая подписание дополнительных соглашений, оформление сотрудников и отпусков.

«С VK HR Tek мы экономим не только временные, но и денежные ресурсы. Раньше на доставку документов мы тратили от 250 тыс. до 765 тыс. руб. в год, а бумаги требовалось порядка 40 тыс. листов. Подписание бумажных документов у каждого сотрудника отнимало около получаса — по нашим подсчетам, это до 300 человеко-дней в год, а речь идет о времени высокооплачиваемых профессионалов. И 125 человеко-дней в год уходило на подготовку, подписание и архивирование документов. Сервис VK HR Tek помог нам оптимизировать ресурсы компании», — отметила Валерия Теняева, директор по управлению персоналом Nexign.

«Для сотрудников важно создавать такие же удобные и простые сервисы, как и те, которыми они пользуются онлайн для своих задач каждый день. Технологии позволяют не только сократить время на рутинные задачи, но и снизить негативное влияние на экологию за счет сокращения использования бумаги. Наш сервис помогает как небольшому бизнесу, так и крупным компаниям — таким, как Nexign», — отметил Михаил Юрьев, директор по развитию HR-сервисов VK Tech.

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VK HR Tek помогает бизнесу любого размера и сферы деятельности переходить на кадровый электронный документооборот. Сервис интегрируется с ИТ-системами компаний и позволяет осуществлять безбумажный обмен документами между руководителями, сотрудниками HR-департамента и другими специалистами, уменьшая финансовые и временные затраты, а также риски, связанные с утерей документов и человеческим фактором.

Nexign создает решения для поддержки цифровой трансформации компаний по всему миру. Продуктовая линейка Nexign включает в себя как конвергентные BSS-решения для управления ключевыми процессами телеком-операторов, так и системы для улучшения взаимодействия сотрудников внутри компании и создания цифровых экосистем.