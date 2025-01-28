Система КЭДО VK HR Tek получила аттестат ФСТЭК России

VK HR Tek от VK Tech получила аттестат соответствия ФСТЭК России, подтверждающий, что система защиты персональных данных обеспечивает достаточный уровень безопасности в соответствии с ФЗ №152 «О персональных данных».

Настоящий аттестат подтверждает, что сервис для работы с электронными кадровыми документами КЭДО VK HR Tek принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты информации, включая персональные данные от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации. Аттестационные испытания показали, что продукт соответствует требованиям по защите информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных при обеспечении третьего уровня защищенности.

Аттестат соответствия требованиям по защите информации третьего уровня от 27 декабря 2024 г. означает, что VK HR Tek отвечает стандартам, предъявляемым к защите информации в критичных и чувствительных областях. Платформа может использоваться в сферах, где требуется соблюдение строгих норм законодательства по защите таких данных как: персональные данные сотрудников; данные о трудовых отношениях; банковские реквизиты и многое другое.

VK HR Tek — система кадрового электронного документооборота для работы со всеми документами сотрудников на едином портале. Включает в себя личный кабинет сотрудника, руководителя, специалиста кадровой службы. Исключает лишние круги бумажной работы и длинные цепочки передачи информации.

«VK HR Tek помогает бизнесу автоматизировать работу кадрового отдела и быстрее адаптироваться к цифровым изменениям. Мы продолжаем улучшать платформу, внедряя новые технологии, повышая удобство и безопасность работы. Получение Аттестата соответствия требованиям по защите информации — это важный шаг, который подтверждает нашу приверженность безопасности данных и надежности для наших клиентов», — сказал руководитель продуктового направления HR Tech в VK Tech Михаил Юрьев.