Разделы

Безопасность
|

Система КЭДО VK HR Tek получила аттестат ФСТЭК России

VK HR Tek от VK Tech получила аттестат соответствия ФСТЭК России, подтверждающий, что система защиты персональных данных обеспечивает достаточный уровень безопасности в соответствии с ФЗ №152 «О персональных данных».

Настоящий аттестат подтверждает, что сервис для работы с электронными кадровыми документами КЭДО VK HR Tek принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты информации, включая персональные данные от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации. Аттестационные испытания показали, что продукт соответствует требованиям по защите информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных при обеспечении третьего уровня защищенности.

Аттестат соответствия требованиям по защите информации третьего уровня от 27 декабря 2024 г. означает, что VK HR Tek отвечает стандартам, предъявляемым к защите информации в критичных и чувствительных областях. Платформа может использоваться в сферах, где требуется соблюдение строгих норм законодательства по защите таких данных как: персональные данные сотрудников; данные о трудовых отношениях; банковские реквизиты и многое другое.

Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма
Энергия ИИ

VK HR Tek — система кадрового электронного документооборота для работы со всеми документами сотрудников на едином портале. Включает в себя личный кабинет сотрудника, руководителя, специалиста кадровой службы. Исключает лишние круги бумажной работы и длинные цепочки передачи информации.

«VK HR Tek помогает бизнесу автоматизировать работу кадрового отдела и быстрее адаптироваться к цифровым изменениям. Мы продолжаем улучшать платформу, внедряя новые технологии, повышая удобство и безопасность работы. Получение Аттестата соответствия требованиям по защите информации — это важный шаг, который подтверждает нашу приверженность безопасности данных и надежности для наших клиентов», — сказал руководитель продуктового направления HR Tech в VK Tech Михаил Юрьев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Более 18 тысяч хакеров заразили свои ПК при попытке установить компилятор вредоносных программ

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Северокорейские госхакеры нанимаются на работу и воруют конфиденциальную информацию, чтобы шантажировать работодателей

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще