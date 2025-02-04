Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Документооборот
|

Сеть клиник 3Z внедрила облачную версию КЭДО VK Tech

Федеральная сеть офтальмологических клиник 3Z внедрила облачную версию системы кадрового электронного документооборота (КЭДО) VK HR Tek. Решение охватило 900 сотрудников компании и обеспечило прозрачное и эффективное управление кадровыми процессами.

3Z занимается диагностикой и лечением заболеваний глаз. Подразделения компании присутствуют в 9 регионах России, поэтому для обмена кадровыми документами организация уже использовала систему КЭДО. Однако 3Z понадобилось решение с более широкой функциональностью и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. По этим критериям был выбран КЭДО VK HR Tek.

В ноябре 2024 г. 3Z подписала договор на внедрение облачной версии продукта, а в феврале 2025 г. полностью завершила переход. Теперь системой пользуются 900 человек из 1,2 тыс. сотрудников компании.

3Z оцифровала все основные кадровые процессы: отпуска, приемы, переводы, увольнения, совмещения, командировки, привлечение к сверхурочной работе и другие. В планах — оцифровка системы мотивации и заявочной системы, с помощью которой сотрудники смогут самостоятельно инициировать заявки в отношении коллег.

Меры ИБ-реагирования: что делать, если вашу компанию всё-таки взломали
безопасность

«Мы приняли решение о переходе на электронный кадровый документооборот для оптимизации и систематизации процессов. Нам важно держать под контролем все кадровые вопросы, учитывая количество сотрудников, территориально находящихся в разных регионах страны», — сказала генеральный директор группы компаний 3Z Надежда Лауниц.

«VK HR Tek можно внедрить как в крупные предприятия с тысячами сотрудников, так и в компании с более компактным штатом. Благодаря облачной версии решения клиники смогли быстро интегрировать систему и продолжить трансформацию своих процессов без дополнительных затрат на инфраструктуру» — отметил руководитель продуктового направления HR Tech в VK Tech Михаил Юрьев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в облако и сократить расходы на 30%: кейс Level Group

Глава «Аэрофлота»: ИИ будет внедрен в большую часть нашего программного обеспечения

Как выстроить СЭД в компании с 49 подразделениями по всей России

«Яндекс» выложил в открытый доступ инструмент, способный снизить до 20% расходы на обслуживание серверов

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным

Цифровой рубль начали тестировать в бюджетном процессе. Использование гражданами пока не предусмотрено

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще