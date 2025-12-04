Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

VK Tech запускает маркетплейс партнерских HR‑решений на базе VK HR Tek

VK Tech объявила о запуске маркетплейса партнерских HR‑решений на базе VK HR Tek. Новые решения расширят функциональность платформы и позволят создать HR‑экосистему, покрывающую все этапы карьерного трека сотрудника. Разработчики могут подать заявку на интеграцию на сайте VK HR Tek.

Для интеграции будут рассмотрены решения, дополняющие функциональность платформы: ATS‑системы, ИИ-агенты, сервисы для оценки эффективности сотрудников и другие инструменты. Партнеры смогут предложить продукты для любого HR‑процесса компании — от подбора, обучения и развития персонала до предоставления корпоративных льгот, оценки вовлеченности и других направлений.

Платформа VK HR Tek открывает возможность подключения партнерских решений в формате SaaS и On‑Premise. Интеграция может выполняться как для отдельного заказчика, так и на уровне экосистемы VK HR Tek — тогда продукт будет доступен всем клиентам платформы. Подключенные сервисы будут доступны в личном кабинете пользователей, что обеспечит единый интерфейс для работы с HR‑инструментами.

Перед размещением в маркетплейсе все решения пройдут проверку специалистами VK HR Tek. Оценка ведётся по стандартам VK Tech и включает требования к интерфейсу (UI), мобильности, технической зрелости и информационной безопасности. После проверки решение получит «паспорт качества», подтверждающий соответствие техническим и UX‑требованиям VK HR Tek.

С какими барьерами сталкивается цифровизация госсектора в России
Цифровизация

Для партнеров маркетплейс открывает доступ к техническим возможностям VK HR Tek, совместным маркетинговым активностям и доходу по модели revenue share. Для заказчиков маркетплейс станет витриной проверенных решений для всего HR‑цикла — от подбора и адаптации до развития и удержания сотрудников. Единая точка доступа сможет заменить разрозненные интеграции внутри компании, снизить совокупную стоимость владения ИТ‑решениями и повысить технологичность процессов.

«Мы открываем VK HR Tek для интеграций, чтобы сформировать на базе платформы пространство лучших HR‑технологий. Маркетплейс решений даст бизнесу возможность выстроить единую экосистему для всех задач сотрудника — от чтения новостей компании до анализа карьерных целей. Партнеры же смогут получить доступ к нашей клиентской базе, встроиться в готовую инфраструктуру VK Tech и получать прозрачный доход», — сказала директор продукта VK HR Tek Анастасия Лапина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Госфонд атакует учителя - создателя «школьной криптовалюты». Требует вернуть грант в 4 миллиона

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море

Сутки вместо 14 дней на подключение нового партнера и другие чудеса low-code

В России заблокирован FaceTime - мессенджер для iPhone и Mac

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще