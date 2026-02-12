Федеральный девелопер Dogma перевел 1,1 тыс. сотрудников на КЭДО VK Tech

Группа компаний Dogma, федеральный девелопер, внедрила кадровый электронный документооборот VK HR Tek. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

На КЭДО переведены 1,1 тыс. сотрудников из пяти регионов, в планах компании подключить 3 тыс. человек. Проект стартовал в сентябре 2025 г. До внедрения компания работала с бумажными документами — оформление занимало до нескольких дней с учетом пересылки или поездки в офис. Переход на электронный формат позволил ускорить кадровые процессы на 80% и сократить временные затраты специалистов отдела кадров на 40%.

Ключевым критерием выбора VK HR Tek стала возможность управлять распределенной структурой из единого окна при интеграции с «1С». Внедрение шло поэтапно: сначала компания автоматизировала заявления сотрудников — отпуска, командировки, справки; затем — кадровые процессы специалистов: приказы, должностные инструкции. Следующий этап — прием на работу и подключение персонала строительных площадок.

В VK HR Tek автоматизировано 30 типов документов. Операции доступны через веб-интерфейс и мобильное приложение, документы формируют юридически значимый цифровой архив.

«Переход на КЭДО стал частью нашей стратегии цифровизации HR-процессов. Dogma активно растет, развивает проекты в нескольких регионах, и для нас критически важно, чтобы кадровые процессы поддерживали этот темп. Теперь сотрудник может решить любой кадровый вопрос удалённо за минуты, HR-команда освободилась от рутины и сосредоточилась на развитии команды. Мы продолжим выстраивать цифровую HR-экосистему для прозрачности и удобства», — сказала директор по управлению персоналом и организационному развитию ГК Dogma Марина Романова.

«Для федеральных компаний как Dogma ключевая сложность — это единообразие процессов при территориальной разрозненности. VK HR Tek решает эту задачу, позволяя управлять документооборотом в нескольких юридических лицах из единой точки, интегрироваться с корпоративными системами и обеспечивать удобный доступ для всех категорий сотрудников — от офисных специалистов до работников на производственных площадках», — отметила директор по продукту VK HR Tek Анастасия Лапина.