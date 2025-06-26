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Индексная книга (каталог) CNews*
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Романова Марина


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Аналитики F6 обнаружили вредоносные программы в бесплатных онлайн-библиотеках 1
11.04.2022 «Самолет» привлекает более 500 специалистов на развитие новых проектов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Романова Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Группа Самолет 86 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68885 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 576 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13090 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3249 1
BaaS - Backend as a service 128 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 128 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 397 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 680 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13937 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 379 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53604 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6964 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4948 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5063 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5786 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 229 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5763 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14268 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6024 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30454 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368166, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177659.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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