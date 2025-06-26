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Романова Марина
УПОМИНАНИЯ
|26.06.2025
|Аналитики F6 обнаружили вредоносные программы в бесплатных онлайн-библиотеках 1
|11.04.2022
|«Самолет» привлекает более 500 специалистов на развитие новых проектов 1
Романова Марина и организации, системы, технологии, персоны:
|Группа Самолет 86 1
|Autodesk Revit 118 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150193 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44423 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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