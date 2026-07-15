Lamoda перевела на КЭДО VK HR Tek всех сотрудников

В Lamoda завершили перевод сотрудников на кадровый электронный документооборот от VK HR Tek. От бумаги отказались все 11 тыс. сотрудников — от центрального офиса до распределительных центров, складов и курьеров. За полтора года оцифровали более 250 процессов. Об этом CNews сообщили представители VK.

По итогам внедрения обработка кадровой заявки ускорилась в 23 раза — с 47 до 2 минут. Нагрузка на кадровую службу снизилась на 40%, доля HR-заявок по всем направлениям в электронном виде выросла с 32% до 88%. По данным корпоративных опросов, удовлетворенность сервисом среди сотрудников составляет 87%.

Внедрение стартовало в феврале 2025 г.: пилотную группу подключили за 30 дней, а полный переход завершили к концу I квартала 2025 г. Доля сотрудников на электронном документообороте выросла с 67% до 100%, доля оцифрованных кадровых процессов — с 38% до 93%. От параллельного бумажного оформления компания отказалась сразу после запуска.

Для части сотрудников складов и распределительных центров КЭДО стал первым опытом работы с корпоративным программным обеспечением: их обучали прямо на рабочих местах. Под сложную оргструктуру Lamoda в платформе настроили многоступенчатые маршруты согласования с развилками, параллельными этапами и дочерними заявками, которые компания корректирует самостоятельно, без помощи разработчика.

Оцифровали также заявки смежных процессов: компенсаций и льгот, охраны труда, обучения и расчетов с сотрудниками. Несколько тысяч отпусков система обрабатывает без ручной проверки. Прием на работу настроен под каждое направление — кандидату автоматически уходит комплект документов. В пиковые сезоны компания проводит массовый наем: кандидат проходит собеседование и оформляется в тот же день.

«КЭДО стал для нас не системой подписания, а главным помощником сотрудника по всем рабочим вопросам — любую заявку человек оформляет сам, за пару минут. У Lamoda сложная структура, и нам было важно настроить платформу под себя, а не подстраиваться самим. Сейчас в кадровый департамент приходят коллеги из разных HR-функций с запросом автоматизировать их процессы — планируем оцифровывать все, что осталось на бумаге», — сказала руководитель HR-автоматизации Lamoda Анна Холодкова.

«Проект с Lamoda показал, как платформа работает в условиях распределенного ретейла с тысячами сотрудников и нестандартными процессами. Важным условием для Lamoda была интеграция с уже работающими в компании HR-системами: КЭДО предстояло встроить в сложившийся ландшафт, а не заменять его. Нам удалось реализовать единое пространство для работы кадровых специалистов, удовлетворив при этом запрос на быстрое масштабирование и гибкую настройку», — сказал руководитель продуктового направления HR Tech в VK Tech Михаил Юрьев.