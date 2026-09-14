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VK Tech представила модуль «Аналитика» на платформе VK HR Tek

На платформе VK HR Tek появился модуль «Аналитика». Он собирает данные о кадровых процессах и выводит их на интерактивные дашборды. Модуль использует функциональность двух продуктов VK Tech: VK HR Tek собирает данные, а Business Intelligence (BI) от VK Business Analytics обрабатывает их и визуализирует. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

Модуль «Аналитика» включает три типа дашбордов: общая аналитика, аналитика по кадровым и портальным сервисам.

Общая аналитика показывает дневную и месячную активность пользователей, долю сотрудников, подключенных к системе, и воронку подключений — кто на каком этапе находится. Показатель Sticky Factor отражает, какая доля месячной аудитории заходит в систему ежедневно. Так компания видит не только факт запуска системы, но и то, сколько людей в ней действительно работает, и на каком этапе внедрение замедляется.

Аналитика по кадровым сервисам показывает статусы заявок, ЛНА и корпоративным документам во всех настроенных процессах: количество, статусы, сроки и нагрузку на исполнителей по ролям и подразделениям. Модуль выявляет этапы, где заявки чаще отменяют или возвращают, пропуски из-за отсутствия исполнителя и неполноту данных. Это помогает отличить ошибки проектирования и настройки процессов от нехватки данных.

Аналитика по портальным сервисам отражает работу с модулями «Новости», «Опросы» и «Сообщества» — просмотры, реакции, комментарии, динамику публикаций и популярные материалы по темам.

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Вместе три блока дашбордов дают кадровой службе единую картину: как используется платформа, где процессы работают, а что требует внимания.

«Мы хотим, чтобы решения о кадровых процессах принимались так же, как о финансовых, — на данных, а не на ощущениях, чтобы цифры были доступны мгновенно. Если раньше отчетность собиралась вручную из разных таблиц, то теперь ключевые метрики автоматически обновляются в дашбордах. Это позволяет HR-директору и руководителю оценивать эффект от внедрения платформы и видеть узкие места в процессах взаимодействия с сотрудниками», — сказал бизнес-лидер направления Бизнес-приложений VK Tech Андрей Черненко.

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