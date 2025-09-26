Получите все материалы CNews по ключевому слову
Топоркова Ксения
УПОМИНАНИЯ
|26.09.2025
|«VK Добро» запускает круглогодичную верификацию фондов 1
|17.04.2023
|VK внедрила политику в области устойчивого развития 1
Топоркова Ксения и организации, системы, технологии, персоны:
|VK Добро - Mail.ru Добро 23 2
|VK - Mail.ru Одноклассники 1877 1
|VK - Mail.Ru Почта 352 1
|VK HR Tek 45 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386431, в очереди разбора - 729976.
Создано именных указателей - 183721.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.