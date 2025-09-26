«VK Добро» запускает круглогодичную верификацию фондов

Теперь российские благотворительные фонды могут подавать заявки на верификацию «VK Добра» без ограничений по времени. Это позволит большему числу организаций получить поддержку и привлечь дополнительное внимание общественности. Об этом CNews сообщили представители VK.

«VK Добро» представляет обновленную верификацию благотворительных фондов: с 1 октября 2025 г. прием заявок открыт не один месяц, как было ранее, а 365 дней в году, организации могут проходить отбор в любой сезон. Те фонды, которые не совсем соответствуют требованиям полной верификации, также смогут пройти частичную верификацию. Они будут представлены на официальной странице «VK Добра», в разделе «Найти фонд», однако не смогут запускать там сбор средств на свои нужды.

Статус доверенных благотворительных фондов позволит им реализовывать совместные проекты с «VK Добром». Дополнительно они получат возможность подтвердить статус проверенного фонда «ВКонтакте»: официальные страницы будут отмечены специальной синей галочкой в социальной сети. Через год благотворительные фонды, прошедшие частичную верификацию «VK Добра», также смогут претендовать на полную верификацию, если будут удовлетворять всем требованиям.

«Мы заинтересованы в развитии благотворительных фондов в России и на текущий момент поддерживаем более 300 из них. Чтобы оказать помощь еще большему числу организаций и сделать наше взаимодействие с фондами более открытым и гибким, мы запускаем круглогодичный сбор заявок и частичную верификацию. На наш взгляд, это шаг навстречу социальным инициативам, которые нуждаются в признании», — сказала Ксения Топоркова, руководитель направления устойчивого развития VK.