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VK HR Tek обновил личный кабинет для безбумажного делопроизводства

VK Tech представил обновленную версию системы КЭДО VK HR Tek, которая предлагает больше возможностей для взаимодействия сотрудников и компании.

В новой версии решения полностью изменился интерфейс: появился полноценный личный кабинет с виджетами для работы с кадровыми документами и не только. В зависимости от роли — линейный сотрудник, руководитель или HR-специалист — пользователю доступен свой набор виджетов. Среди них список активных заявок, календарь и электронные сервисы, с помощью которых можно перейти на ресурсы, которые часто используют сотрудники компании. Также появились быстрые действия — панель с самыми распространенными операциями вроде оформления заявок на отпуск, командировку или заказ справок.

В разделе «Рабочее время» руководителям стало проще следить за отсутствиями сотрудников — как планируемыми, так и фактическими. «Мой календарь» — аналогичный сервис для сотрудника. Также в системе появились валидаторы, проверяющие наличие выходных и праздничных дней с поддержкой региональных календарей, и возможность гибко настраивать процесс согласования графиков отпусков.

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Цифровизация

Новый раздел «Персональные данные» предоставляет доступ к личной информации, например контактам или сведениям об образовании, и поддерживает загрузку фотографий пользователей из «». Стандартная интеграция с этой системой позволяет импортировать данные сотрудников и отображать организационную структуру компании.

«Типовой КЭДО становится менее актуален — на смену ему приходят комплексные личные кабинеты со множеством кадровых и HR-сервисов для сотрудников. Они обеспечивают возможность гибкой настройки и многообразие сценариев взаимодействия сотрудника и компании. Это новая культура работы, ориентированная на удобство, прозрачность и развитие бизнес-процессов в рамках широкого предложения VK Tech, которое включает корпоративный портал, почту, мессенджер, видеозвонки, редактор документов и файловое хранилище», — отметила Анастасия Прощаева, директор по продукту HR Tech в VK Tech.

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