Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203077
ИКТ 15769
Организации 11937
Ведомства 1509
Ассоциации 1135
Технологии 3588
Системы 27076
Персоны 88574
География 3163
Статьи 1595
Пресса 1346
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2865
Мероприятия 896

Чернов Артем

Блог статей

19.10.2026
PVS-Studio 8.01: OWASP Benchmark, поддержка JDK 25 и Go 1.27
20.10.2026
Обзор нововведений в C# 15
13.10.2026
Когда яблоко упало слишком близко не к той яблоне: copy-paste ошибки в Go коде
09.10.2026
Как мы научили JavaScript анализатор понимать поток управления
29.09.2026
Нашёл ошибки в моде Create и проверил их в игре
28.09.2026
Список инструментов для РБПО
24.09.2026
Как внедрить статический анализ кода по ГОСТ Р 71207—2024
22.09.2026
10 лет с PVS-Studio: как обратная связь команды KasperskyOS влияет на развитие анализатора
17.09.2026
PVS-Studio для Go: краткий обзор новых диагностических правил
15.09.2026
Нововведения Java 27

СОБЫТИЯ


22.10.2026 Нейросети вместо ручного переноса чертежей: как ГК «А101» автоматизирует проектирование монолитных плит 1
07.03.2023 ГК «А101» перешла на кадровый электронный документооборот от VK HR Tek 1
26.12.2022 В приложение «Честный знак.бизнес» на Android добавлена возможность работы с устройствами «Рутокен» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Чернов Артем и организации, системы, технологии, персоны:

VK Tech - ВК Тех - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 585 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 263 1
9744 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 387 1
VK - Mail.ru Group 3624 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5108 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 81 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3705 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5882 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 365 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14151 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1112 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 994 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13698 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4524 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13183 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1607 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1426 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27129 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55101 1
Оцифровка - Digitization 5289 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4401 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 420 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1556 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10379 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 854 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5303 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3299 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 215 1
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 48 1
VK HR Tek - ВК Эйчар Тек 71 1
Google Android 15396 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 211 1
Анфимов Павел 60 1
Молчанов Сергей 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 169107 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48234 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3563 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5727 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9298 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3343 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1359 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1910 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481116, в очереди разбора - 724471.
Создано именных указателей - 203077.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще