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Чернов Артем
Блог статей
20.10.2026
28.09.2026
22.09.2026
15.09.2026
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Чернов Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3705 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5882 1
|Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 365 1
|Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 48 1
|VK HR Tek - ВК Эйчар Тек 71 1
|Google Android 15396 1
|Актив - Рутокен ЭЦП PKI 211 1
|Анфимов Павел 60 1
|Молчанов Сергей 20 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169107 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48234 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481116, в очереди разбора - 724471.
Создано именных указателей - 203077.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481116, в очереди разбора - 724471.
Создано именных указателей - 203077.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.