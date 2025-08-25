VK Tech выпустила обновленную версию платформы VK HR Tek

VK Tech представила обновленную версию платформы VK HR Tek, основанную на модульной архитектуре. Она объединяет ключевые функции работы с персоналом и предлагает широкий выбор модулей, которые можно внедрять поэтапно. Платформа подходит как для быстрого запуска типовых кадровых процессов, так и для поддержки сложных корпоративных сценариев с возможностью глубокой интеграции и кастомизации.

В числе доступных модулей: КЭДО, график отпусков, командировки, работа с самозанятыми, авансовые отчёты и многое другое. VK HR Tek адаптируется под бизнес-процессы и бренд — от интерфейса до ролей пользователей.

Гибкая архитектура решения поддерживает не только типовые сценарии, но и сложные корпоративные процессы, включая SDK для встраивания интерфейсов КЭДО в другие корпоративные системы. Продукт подходит для компаний любого масштаба.

Кроме того, VK HR Tek поддерживает интеграцию с корпоративными ИТ-системами и государственными сервисами. Так, например, платформа позволяет обмениваться данными с ФНС — чеки из авансовых отчетов автоматически отправляются на проверку через API. Также реализовано взаимодействие с порталом Госуслуг: пользователи могут выпустить квалифицированную электронную подпись онлайн.

Продукт надежно защищен и соответствует требованиям безопасности информации, установленным аттестатом соответствия ФСТЭК России для облачных решений. Все действия пользователей логируются, проходят внутренние и внешние проверки.

«Сегодня компаниям уже недостаточно просто подписывать документы в электронном виде — им нужно комплексное решение, которое покрывает весь жизненный цикл сотрудника. Мы переосмыслили VK HR Tek в сторону модульности, чтобы компании любого масштаба могли строить удобную, цифровую и прозрачную среду для сотрудников и бизнеса», — сказала директор по продукту HR Tech Анастасия Прощаева.