Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168408
ИКТ 13096
Организации 10271
Ведомства 1445
Ассоциации 970
Технологии 3387
Системы 25077
Персоны 71864
География 2738
Статьи 1507
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2567
Мероприятия 843

Белоусова Наталья



12.02.2025 МТС разработала инструмент диагностики уровня инклюзивной культуры 1
06.05.2024 МТС выпустила гайд по борьбе с травлей и дискриминацией на рабочем месте 1
01.04.2021 «Пятерочка» ищет тиктокера 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Белоусова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 461 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11181 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5797 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2922 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11656 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27923 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15982 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5292 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10553 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2825 1
ByteDance - TikTok 259 1
Афонина Мария 1 1
Беларусь - Белоруссия 5688 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5859 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 80 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2323 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 785 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1260 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13589 1
HRM - HR брендинг 86 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340262, в очереди разбора - 769410.
Создано именных указателей - 168408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще