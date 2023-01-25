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«Сбер» первым среди банков зарегистрировал в реестре Минцифры собственное ПО для банкоматов

Управляющее программное обеспечение (ПО) для банковских устройств от «Сбера» InterSphere включено в реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

InterSphere полностью управляет сетью банкоматов и процессом их работы с наличными денежными средствами, в том числе на банкоматах-ресайклерах. Программный интерфейс системы передает данные для динамического формирования клиентского интерфейса внешними программными продуктами. InterSphere взаимодействует с автоматизированной банковской системой и авторизационными/процессинговыми хостами по протоколу NDC и ISO.

С помощью InterSphere можно управлять не только банкоматами, но и системой электронной очереди, электронными кассирами и депозитными машинами. InterSphere работает под управлением различных операционных систем, включая Linux.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «“Сбер” — единственный российский банк, который разработал и получил регистрацию своего ПО для банковских устройств в реестре Минцфиры России. На InterSphere работает 80% программного обеспечения наших банкоматов, и мы рады предложить наш продукт рынку. Это поможет снизить зависимость от иностранных вендоров, сократить расходы на обслуживание, повысить доступность и безопасность работы банкоматной сети».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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