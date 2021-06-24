«Авиасейлс» и Viber разработали бота против билетных мошенников

«Авиасейлс» и Viber разработали чат-бот, чтобы пользователи смогли отличить настоящий сервис от мошеннического. По данным совместного исследования компаний 7% опрошенных пользователей сталкивались с мошенничеством при бронировании авиабилетов в интернете.

Вероятно, столь серьёзная цифра связана с популярностью онлайн-покупок. Две трети россиян (58%) бронируют билеты самостоятельно на сайтах тревел-компаний. И лишь 9% выбирают офлайн, приобретая билеты в авиакассах.

Более половины пользователей (54%) при бронировании билетов обращают внимание не только на цену, но и на репутацию сервиса. При этом для 20% опрошенных цена важнее прочих факторов.

Проверять новый сайт перед покупкой считают важным 59% участников опроса – они детально изучают отзывы перед бронированием. Треть пользователей (33%) сделают это, только если ресурс покажется им подозрительным. Остальные 8% не станут осторожничать и сразу же совершат покупку без всяких проверок.

14% опрошенных не знают, какими данными можно делиться при бронировании. Примерное представление об этом имеют 51% пользователей. И только треть (34%) уверенны, что знают, какие персональные данные нужны для покупки авиабилетов.