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Softline ActiveCloud CloudServer


Облачный хостинг CloudServer представляет собой безопасную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру, обеспечивающую бесперебойную работу и безопасное размещение данных. Сервис подходит под задачи малого и среднего бизнеса. В отличие от VPS (virtual private server, виртуальный выделенный сервер) CloudServer позволяет компаниям реализовать различные сценарии размещения — от различных типов веб-сайтов до всех типов систем , баз данных, CRM-систем и  т.д. Используя CloudServer как полноценное облако, компании могут создавать на его базе множество серверов, объединять их в сеть, а также интегрировать с локальной инфраструктурой или другими облаками. Вместе с тем предусмотрена посекундная тарификация используемых ресурсов, благодаря чему клиенты смогут оптимизировать свои расходы.  

УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 ActiveCloud запускает облачный хостинг CloudServer по цене VPS 1
12.01.2023 ActiveCloud помог K&K Team развернуть платформу для проведения кибертурниров 1
29.05.2017 ActiveCloud разместила в облаке корпоративные сервисы «Техно-Града» 1
06.07.2016 ActiveCloud по итогам 2015 г. увеличила выручку на 33% 1
20.04.2016 ActiveCloud разместила в «облаке» сервис поиска попутчиков для совместных поездок Boombilla 1
24.03.2014 Основатель «Оверсан-Скалакси» возглавил инфраструктурное направление ActiveCloud by Softline 1
26.02.2013 ActiveCloud by Softline запустила услугу аренды программ 1С 1
05.02.2013 Konica Minolta запустила внешние сервисы для партнеров в «облаке» ActiveCloud by Softline 1
15.01.2013 DosLab представила проекты для банковской сферы в «облаке» ActiveCloud by Softline 1
31.10.2012 Unicloud выбрала CloudServer для создания системы Business365.ru 1
18.10.2012 ActiveCloud by Softline запустил услугу «Виртуальные машины CloudServer для 1С-Битрикс» 2
14.08.2012 «БалтКо» создала ИТ-инфраструктуру в «облаках» ActiveCloud 1
10.07.2012 «Концерт.Ру» переходит в «облако» ActiveCloud 1
03.07.2012 «Комлайн» разместила свою корпоративную систему 1С в «облаке» ActiveCloud 1
25.06.2012 «РосЭко» выбрала «облако» ActiveCloud для своих проектов по оценочному консалтингу 2
07.06.2012 ActiveCloud by Softline запустила «облака» на территории Евросоюза 1
13.12.2011 Обновленный CloudServer от Active Technologies: создание собственной инфраструктуры в «облаке» за 5 минут 1
06.09.2011 ActiveCloud запустил обновлённый IaaS-сервис CloudServer 1
02.09.2011 Softline перевела Squesito в России на облачный сервис Microsoft Hosted Exchange 2010 1
06.06.2011 ActiveCloud запускает «облака» в Армении 1
23.05.2011 Softline Cloud Services запустил услугу «облачного» enterprise-хостинга 2
19.05.2011 Победитель конкурса разработчиков ПО DevGeneration 2011 получит $100 тыс. 1

Публикаций - 22, упоминаний - 25

Softline ActiveCloud и организации, системы, технологии, персоны:

Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 122 19
Softline - Софтлайн 2967 18
8455 8
Microsoft Corporation 24841 4
Broadcom - VMware 2404 2
SAS Institute 990 2
Hivext 11 2
NetApp - Network Appliance 640 1
Cisco Systems 5153 1
Amazon Inc - Amazon.com 3044 1
IBM - International Business Machines Corp 9469 1
HP Inc. 5715 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Konica Minolta 406 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 317 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 344 1
1С-Битрикс - Bitrix 594 1
АйТи 1381 1
Google LLC 11939 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
Открытые технологии 706 1
КомЛайн - ComLine 17 1
Оверсан - Oversun - Оверсан Скалакси - Oversun Scalaxy 21 1
DosLab 1 1
Cortado - ThinPrint 8 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
РосЭко 5 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3117 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21774 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16163 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30492 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2887 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11371 11
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2989 10
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1946 8
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2767 8
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10395 8
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1605 7
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1214 6
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7042 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1735 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4176 2
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 355 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1096 2
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 364 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1976 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7994 1
Apple iPhone 6 4863 5
Microsoft SQL Server - MS SQL 1680 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 333 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 887 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1765 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1447 2
Microsoft Windows Server 2008 479 2
Linux - Debian GNU 489 2
Google Android 14247 1
Apple iOS 7957 1
Microsoft Windows 15893 1
Microsoft Azure 1427 1
Oracle Java - язык программирования 3132 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 597 1
Red Hat - Linux Fedora 225 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 110 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1373 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 302 1
Booking.com 115 1
НИИ СОКБ - SafeCopy 6 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 255 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 635 1
Ruby - Язык программирования 144 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 463 1
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 20 1
Parallels Automation 45 1
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 123 1
РосЭко - МООН - Информационная аналитическая система массовой и индивидуальной оценки недвижимости 1 1
Microsoft Hosted Exchange - FrontBridge 19 1
Модульбанк - Юниклауд Лабс - Unicloud Business 365 17 1
Корман Игорь 21 7
Гаврилов Антон 18 4
Боровиков Сергей 30 2
Мазепа Петр 4 1
Богданов Сергей 10 1
Алексеева Елена 22 1
Чихачев Дмитрий 29 1
Торшин Дмитрий 9 1
Лоханский Дмитрий 5 1
Фролов Дмитрий 5 1
Щеголев Сергей 2 1
Бушин Андриан 4 1
Манукян Гнел 1 1
Масленников Борис 1 1
Нейман Евгений 1 1
Байбеков Ален 1 1
Шемет Наталия 1 1
Криволь Игорь 1 1
Тарасинский Александр 2 1
Досмухамедов Булат 1 1
Скутин Алексей 2 1
Гомарник Александр 1 1
Березин Алексей 1 1
Ставер Артем 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14241 9
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4001 2
Европа 24371 2
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Казахстан - Республика 5638 1
Япония 13366 1
Армения - Республика 2320 1
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