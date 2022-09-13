OCS предлагает защиту от DDoS и хакерских атак компании StormWall

OCS Distribution объявила о расширении продуктового портфеля импортозамещающего ПО в области информационной безопасности и представила партнерскому каналу своего нового вендора – компанию StormWall, разработчика систем защиты от DDoS- и хакерских атак для веб-сайтов, серверов, сетей и ИТ-инфраструктур любого размера и сложности. В ассортименте дистрибьютора уже доступны решения StormWall для защиты от DDoS и WAF.

Компания StormWall была основана в 2013 г. и сегодня предлагает рынку ИБ-сервисы для защиты от DDoS и хакерских атак, в которых для противостояния киберугрозам применяется искусственный интеллект. Он отвечает за выявление аномального трафика, прогнозирование атак и определение их вероятного сценария. Помимо разработки ИБ-решений, StormWall также занимается организацией круглосуточного сервиса реагирования и отражения атак на заказчиков в режиме реального времени.

Защита веб-сайтов от DDoS-атак от StormWall может предоставляться с проксированием без смены хостинга или вместе с защищенным хостингом. Первый вариант обеспечивает стабильность работы онлайн-ресурсов заказчика через фильтрацию всего внешнего трафика по технологии проксирования, обеспечивая круглосуточную доступность сайта. Благодаря кэшированию статических элементов сайт работает не только надежнее, но и быстрее — время отклика на поступающие от пользователей запросы сокращается. Второй вариант предполагает одновременное получение хостинга и защиты от DDoS-атак от StormWall, без дополнительных расходов и рисков, с учётом всех функций и преимуществ сервиса. Возможна работа на собственных IP-адресах заказчика без их смены, а также фильтрация без расшифровки SSL-трафика и раскрытия приватных ключей, что может быть полезно для финансовых организаций и для соблюдения стандарта PCI-DSS.

StormWall также предлагает решение по защите от DDoS-атак сервисов TCP/UDP, обеспечивающее фильтрацию любых типов вредоносного трафика, подключаемое посредством туннеля на основе протокола IPIP/GRE, проксирования, либо напрямую на площадке.

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Услуга защиты сети от DDoS-атак по BGP позволяет нивелировать риск того, что DDoS-атака всего лишь на один из IP-адресов сети компании может привести к тому, что значительная часть инфраструктуры организации окажется недоступной для пользователей

В ассортимент StormWall также входят услуги по защите веб-приложений WAF (Web Application Firewall). WAF – это облачный сервис, для развертывания которого не требуется отдельная инфраструктура, ПО, а также затраты, связанные с их приобретением, настройкой, установкой, подключением и сопровождением – оплата производится по подписке. Сервис позволяет обезопасить критичные веб-ресурсы. Он способен анализировать работу отдельных веб-приложений и учитывать их особенности для своевременного выявления и отражения атак.