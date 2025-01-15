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МТС: на новогодних каникулах кемеровчане встали на лыжи и вышли на лед .

ПАО «МТС» на основе данных сервиса геоаналитики «МТС Геоэффект» изучила посещаемость кемеровских общественных пространств на открытом воздухе за первые полторы недели 2025 г. На новогодних каникулах жители и гости города проводили досуг активно – на катках и лыжных трассах. А центром притяжения, наряду с исторической частью Кемерова, стали новые локации и арт-объекты на проспекте Притомском и Искитимской набережной. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для исследования были выбраны популярные места для прогулок и зимнего досуга в Центральном районе города, в том числе, открытые катки, а также лыжные трассы, расположенные в Рудничном районе. Как показали агрегированные обезличенные данные (Big Data) геоаналитической платформы «МТС Геоэффект», по числу уникальных посетителей среди исследуемых локаций с 1 по 7 января 2025 г. лидером стал Рудничный бор. В новогодние каникулы здесь прошли несколько соревнований по лыжным гонкам, каждый день работал прокат спортивного инвентаря. Наибольшая активность посетителей на лыжных трассах зафиксирована с 13 до 18 часов.

На втором месте по популярности за каникулярную неделю – парк Победы имени Жукова с набережной Исктимки, включая ее новый участок. Здесь посещаемость росла с полудня, достигая своего пика к 18 часам. Далее по числу уникальных посетителей расположились променады с новогодней иллюминацией на улицах Весенняя и Кирова. В центр горожане выходили ближе к 15 часам, продолжая прогулку до позднего вечера.

Вместе с исторической частью города, где находятся традиционные места массовых гуляний, кемеровчан на каникулах привлекали новые локации для зимнего досуга. Так, набережная Томи и ледовый городок на проспекте Притомском приняли практически столько же уникальных посетителей, как старая набережная и площадь Советов. Большой популярностью пользовался и каток возле Московской площади – наряду с открытым льдом в Горсаду и возле стадиона «Химик».

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По данным «МТС Геоэффект», кемеровчане и гости города проводили время на открытом воздухе все каникулы, но максимально активно – 3,4 и 6 января 2025 г., в среднем находясь в праздничных локациях не меньше часа. Прогулки в бору и лыжи предпочли люди среднего возраста, катание на коньках – молодежь и подростки. Площади с ледовыми городками и парками больше привлекали семьи.

На первой короткой рабочей неделе года активность кемеровчан в отношение прогулок в новогодних локациях снизилась, а по времени суток сместилась ближе к 19 ч. В минувшие теплые выходные катки, ледовые городки и парки вновь стали местами притяжения горожан и в дневные часы.

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