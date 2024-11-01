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Аналитика MWS: спрос на облачные сервисы в Кузбассе за год вырос в 2,6 раз

МТС с помощью дочерней компании МТС Web Services (MWS) проанализировала потребление облачных сервисов в регионах России. В Кузбассе закупки отечественных облаков выросли в 2,6 раза год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наряду с этим почти в два раза выросло число использующих облачные решения компаний, отмечают специалисты MWS. В Кемеровской области чаще всего хранят данные в облаках и пользуются виртуальными вычислительными мощностями предприятия из сферы добычи полезных ископаемых, дорожного строительства и образования.

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Сильнее всего в регионе вырос спрос на объектное хранилище и аренду виртуальной инфраструктуры. Кроме того, кузбасские компании стали интересоваться отечественным офисным ПО в облаке, виртуальными рабочими местами для удаленной работы и сетевыми сервисами.

«Уход с рынка зарубежных вендоров не повлиял на растущие темпы миграции российских компаний в облака, показывают данные МТС Web Services, и кузбасский бизнес подтверждает этот тренд. Отечественные платформы полностью удовлетворяют спрос на решения для вычисления и хранения данных и их защиту. Новое перспективное облачное направление – виртуальная инфраструктура для обучения искусственного интеллекта. В промышленности ИИ может использоваться, в частности, для прогнозирования отказов оборудования, контроля качества продукции, управлении цепочками поставок», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

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