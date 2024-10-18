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МТС: кузбасские компании заинтересовались российским офисным ПО в облаке

МТС проанализировала закупки российскими компаниями отечественного программного обеспечения в облаке «МТС Web Services» (MWS). Во II квартале 2024 г. они выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост показали цифровое рабочее пространство и корпоративное файловое хранилище. Чаще всего российским офисным ПО в облаке пользуются в обрабатывающей промышленности.

На представителей этой отрасли приходится более чем 20% пользователей отечественного софта в облаке. Следом идут ритейлеры – почти 20%, предприятия, работающие в отрасли информации и связи, а также логистические компании – по 10%, строительные организации – 6%.

Если говорить про динамику, по данным МТС, сильнее всего за год спрос на российское ПО в облаке вырос в сфере финансов и страхования, а также в образовании – более чем в четыре раза. В ритейле закупки отечественного ПО увеличились в 3,7 раза, в сфере информации и связи – в 2,9 раза. В обрабатывающей промышленности – в 1,9 раза.

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Облака

Компании активно переходят на цифровое рабочее пространство на базе ПО «МойОфис». Его закупки в облаке увеличились более чем в два раза. В 1,4 раза выросли продажи корпоративного файлового хранилища и корпоративной почты на базе решения CommuniGate Pro. Кроме того, растет спрос на сервис бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» и платформу роботизации MWS RPA.

«Кузбасские компании и организации размещают в облаке ИТ-инфраструктуру, увеличивая её надёжность, и арендуют облачные сервера, поскольку это не требует больших капитальных вложений. Этот тренд мы отмечаем не первый год. Сейчас же наметилась ещё одна тенденция: предприятия активно интересуются облачной моделью офисного ПО, которая облегчает переход от зарубежных решений и ускоряет запуск новых проектов», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

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