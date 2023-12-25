К сезону новогоднего шопинга МТС прокачала сеть 4G в популярном кемеровском ТЦ

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети 4G в торговом центре «Я» в Кемерове. В результате установки нового оборудования внутри ТЦ скорость мобильного интернета МТС на всех этажах увеличилась в среднем более, чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Расположенный в центре Кемерова «Я» ­– один из самых популярных ТЦ в городе. Из-за архитектурных особенностей строения радиосигнал извне мог плохо проходит внутрь помещения, поэтому специалисты МТС развернули сеть непосредственно в здании. Теперь мобильный интернет 4G МТС на скорости до 100 Мбит/с доступен на всех пяти уровнях торгового центра: во всех магазинах, в супермаркете и заведениях общественного питания.

Посетители могут комфортно пользоваться банковскими приложениями и СБП для оплаты покупок, загружать купоны на скидку и промокоды, отправлять фото и видео луков из примерочной и т. д. Скорость мобильного интернета останется высокой даже в часы пиковых нагрузок на сеть. Например, перед Новым годом, когда посещаемость торговых центров резко увеличивается.

«Как показывает практика, посетители ТРЦ активно пользуются системой быстрых платежей или переводят деньги с карты на карту, чтобы сделать покупки. Теперь загрузить банковское приложение можно за считанные секунды в любом из магазинов ТЦ «Я». А для владельцев торговых точек и администрации ТЦ быстрый интернет открывает возможности использования беспроводных систем видеонаблюдения и различных умных датчиков», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Ранее в 2023 г. МТС усилила сеть 4G в других крупных торгово-развлекательных центрах региона. Это, в частности, «Сити-Молл» и «Планета» в Новокузнецке, а также «Радуга», «Гринвич» и «Лапландия» в Кемерове.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.