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За лето 2024 г. МТС в Кузбассе заблокировала в два раза больше спам-звонков

МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Кемеровской области за июнь-август 2024 г. С помощью антиспам-решений, использующих анализ Big Data, МТС за лето 2024 г. заблокировала более 9 млн нежелательных вызовов, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего жителям области пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, коллекторы и финансовые организации. Средняя продолжительность одного заблокированного вызова составила 10,3 секунды. Нежелательные звонки отфильтрованы базовой спам-защитой и решением «Защитник», который анализирует входящие звонки на основе технологий Big Data МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов.

Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать. В остальных случаях «Защитник» помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым – спам, зеленым – безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране. Часть функционала «Защитника» доступа для абонентов всех операторов в виде одноименного бесплатного приложения.

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«Доля перехваченных нежелательных звонков в сети МТС растет год от года. Антиспам-решения не только экономят время абонентов, отвечая на сомнительный вызов или предупреждая о ненужной рекламе, но и могут защитить от утечки персональных данных и других угроз со стороны интернет-мошенников. В настоящее время МТС тестирует использование ИИ-технологий в звонках. Умный помощник будет предупреждать абонентов о возможной опасности прямо во время разговора с мошенником, если он все же состоится», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Общий объем заблокированных нежелательных звонков абонентам МТС в Кузбассе с начала 2023 г. превысил 6,6 млн минут или более 12,5 лет несостоявшихся разговоров.

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