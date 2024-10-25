МТС начала предупреждать кузбассовцев о мошенничестве во время разговора

МТС объявила о реализации решения «Безопасный звонок» в Кемеровской области: абоненты будут получать голосовое предупреждение о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Голосовой сигнал от искусственного интеллекта услышит только пользователь, принявший звонок.

Решение направлено на снижение рисков, связанных с мошенническими звонками. Искусственный интеллект на основе больших данных (Big Data) МТС анализирует разговор, выявляя подозрительную активность. Если ИИ распознает мошеннические действия, абонент получит уведомление о потенциальной угрозе. Далее пользователь самостоятельно принимает решение, продолжить разговор или нет.

В качестве пилотного проекта «Безопасный звонок» запущен в Москве в мае 2024 года. Сегодня решение работает во всех регионах, в том числе в Кузбассе. В большинстве случаев искусственный интеллект распознает мошенников в течение первой минуты разговора. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками сотовых операторов (78%), социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), банков (5%) и других ведомств. Пик активности мошенников приходится на период с 14:00 до 16:00 в будние дни. Реже всего они звонят в выходные вечером.

«МТС внедряет новые инструменты для защиты абонентов от спама и мошенничества. «Безопасный звонок» – принципиально новая возможность, которая позволит оградить от последствий общения со злоумышленниками многих абонентов. Мошенники бывают очень убедительными и могут ввести в заблуждение человека даже с развитым критическим мышлением. На искусственный интеллект приёмы и уловки аферистов не действуют. Предупреждение от робота позволит человеку отвлечься от разговора, засомневаться и положить трубку», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

«Безопасный звонок» можно подключить в разделе «Защитник» в приложении «Мой МТС». При этом действует бесплатный 7-дневный период, после чего стоимость услуги составит 199 руб. в месяц.