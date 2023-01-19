МТС запустила умный мониторинг люков кабельной канализации для Томскнефтехима

МТС запустила решение на базе технологий интернета вещей по дистанционному мониторингу люков кабельной канализации Томскнефтехима (входит в «Сибур»), расположенных за территорией завода. Система позволит предотвратить проникновение сторонних лиц в промышленные коммуникации, снизить риски вандализма на объектах связи, а также сократить материальные и временные затраты на выездной мониторинг люков.

Для мониторинга используются специальные датчики c применением технологий интернета вещей, установленные на внутреннюю поверхность люка и контролирующие ее положение в пространстве. Это позволяет дистанционно следить за состоянием объекта. При повреждении люка или отклонении от зафиксированного положения более чем на три градуса датчик сам отправит автоматическое оповещение на смартфон ответственного сотрудника. Это возможно благодаря подключению датчиков мониторинга к сети интернета вещей NB-IoT. После отправки сигнала для проверки и устранения нарушений на место сигнала отправляется выездная бригада.

Благодаря техническим характеристикам сети NB-IoT оборудование способно передавать сигнал даже из самых труднодоступных мест и сохранять работоспособность до 10 лет без подзарядки и замены батареи.

«Решение для дистанционного мониторинга люков работает на созданной нами платформе интернета вещей МТС IoT Hub, которая позволяет подключать любые умные устройства и датчики, контролировать их состояние и управлять ими, а также собирать данные со сторонних платформ. Наш совместный проект с «Сибуром» — яркий пример того, как цифровые технологии помогают снижать эксплуатационные расходы и обеспечивать безопасность жителей и транспорта. Аналогичные решения могут использоваться не только на производственных предприятиях, но и в городской среде для сохранности имущества коммунального хозяйства», — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

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«Мы активно используем передовые цифровые инструменты, которые позволяют нам повышать безопасность не только на производстве, что является для нас приоритетом, но и в других областях. Дистанционный мониторинг инженерных сетей — одно из таких решений. Канализационные люки — это не только мишень для злоумышленников, но также и потенциальная угроза для прохожих и частая причина ДТП, поэтому мы всегда тщательно следим за их состоянием. С решением от МТС мы будем более оперативно оценивать ситуацию и быстро предпринимать необходимые шаги, обеспечивая безопасность наших инженерных сетей», — отметил генеральный директор Томскнефтехима Владимир Плешков.