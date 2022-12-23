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Жители сел Верхне-Сеченово, Малиновка и Моисеевка впервые встретят Новый год с интернетом

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске базовых станций LTE в селах Верхне-Сеченово Томского района, Малиновка Кривошеинского района и Моисеевка Асиновского района. МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом эти населенные пункты, в каждом из которых насчитывается не более 200 жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Установка нового телеком-оборудования позволила впервые обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом МТС около 600 человек. Местные жители смогут всегда быть всегда на связи и комфортно пользоваться самыми современными цифровыми сервисами: слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться с друзьями или близкими через мессенджеры, узнавать последние новости через интернет, пользоваться порталами государственных услуг.

«В сельской местности проживает около 30% жителей Томской области, и далеко не все из них сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Поэтому нам важно обеспечить селян связью высокого качества и доступом ко всем современным цифровым решениям, в том числе сервисам МТС. И мы смогли сделать это перед новогодними праздниками, когда наши абоненты смогут поздравлять близких в мессенджерах, смотреть любимые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах», — сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

Подключение малых населенных пунктов к мобильной связи и интернету 4G проходит в рамках масштабной программы развития сети в Томской области. С начала 2022 г. работы по строительству и модернизации телеком-оборудования были проведены примерно в 30 локациях в Томском, Асиновском, Каргасокском, Александровском и других районах области.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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