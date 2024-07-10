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МТС улучшила покрытие в селе Калтай

ПАО «МТС» сообщает об улучшении качества связи стандарта LTE в селе Калтай Томского района. В результате высокоскоростная сеть 4G полностью покрыла территорию села, а также нескольких баз отдыха и детских летних лагерей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В пик летнего сезона специалисты МТС обеспечили качественным покрытием LTE село Калтай, а также прилегающий участок автодороги М-53. В зону уверенного приема вошли также объекты рекреационной инфраструктуры, расположенные вблизи села: базы отдыха «Томь» и «Калтай парк», детские оздоровительные лагеря «Энергия» и «Солнечный». Абоненты МТС теперь могут с комфортом и на высокой скорости пользоваться современными цифровыми сервисами, загружать фото и видео в соцсети, звонить по видеосвязи, а вечером смотреть кино онлайн и общаться в мессенджерах.

«Калтай всегда был востребован как место для жизни и отдыха: не более получаса езды от Томска, сосновый лес и берег Томи. Население поселка составляет более 1000 человек, а летом это число увеличивается за счет отдыхающих, что влияет на объем необходимого интернет-трафика. Поэтому в разгар лета мы запустили новую частоту LTE на действующей базовой станции в поселке, чтобы увеличить зону покрытия и скорость мобильного интернета МТС», — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

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