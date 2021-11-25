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«ИнфоТеКС» построит новое производство в Томске

Компания «ПроКванТ» (ГК «ИнфоТеКС») в качестве резидента особой экономической зоны «Томск» инвестирует в строительство производственного корпуса площадью 8000 кв. метров.

АО «ПроКванТ», созданное в 2021 году на базе обособленного подразделения АО «ИнфоТеКС» в Томске, в статусе резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Томск» планирует построить собственный научно-производственный комплекс. Площадь комплекса составит 8000 кв. м., он будет предназначен для организации опытного и мелкосерийного производства программно-аппаратных комплексов (ПАК) защиты информации, в первую очередь — комплексов квантового распределения ключей. Первичные инвестиции будут направлены на строительство самого комплекса и приобретение технологического оборудования.

Реализация данного проекта позволит компании сконцентрировать на собственной материальной базе ключевые компетенции в области разработки и тестирования «железа», что облегчит переход к разработке аппаратных платформ, основанных на отечественной элементной базе собственными силами и сведет к минимуму зависимость от контрактных заказов.

«В 2019 г. мы открыли экспериментальное производство в Томске. Сейчас оно загружено на 100%, именно поэтому мы приняли решение инвестировать в строительство новой опытно-производственной площадки. Данный проект позволит нам не только увеличить объем производства ПАКов, но и выделит мощности для экспериментального производства, необходимого для развития наших продуктов, в том числе квантовых криптографических систем, за которыми будущее. Томск нами выбран не случайно. Во-первых, здесь находится большая команда разработки, во-вторых, мы давно и плодотворно сотрудничаем с Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники. Совместно мы реализуем программы стажировки для студентов вуза, которые в дальнейшем часто продолжают строить профессиональную карьеру в нашей компании. Решение кадрового вопроса — насущная проблема для любой ИТ-компании, поэтому мы готовы вкладывать силы и средства для роста и развития молодых специалистов, инвестируя в том числе и в создание новых рабочих мест» — отметил генеральный директор компании «ИнфоТеКС» Андрей Чапчаев.

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