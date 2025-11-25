Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

«Авантелеком» внедрил ИИ-помощника в контакт-центр Службы занятости населения Ставропольского края

Российский разработчик и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» разработал комплексную платформу с голосовым ассистентом и чат-ботом для внедрения в контакт-центр Службы занятости населения Ставропольского края.

Компания «Авантелеком» разработала и внедрила комплексную систему цифрового помощника для контакт-центра Службы занятости населения Ставропольского края. Решение на базе искусственного интеллекта автоматизирует обработку обращений граждан и работодателей, позволяя существенно повысить пропускную способность центра без увеличения штата.

Внедренная «Цифровая платформа управления коммуникациями» «Авантелеком» объединила в себе голосового ассистента и чат-бота, который отвечает на 18 наиболее распространенных вопросов, предоставляя информацию в удобном текстовом формате. Нововведения были введены и в служебные процессы — руководство организации получило инструменты для мониторинга работы в реальном времени, анализа статистики и прогнозирования пиковых нагрузок.

Сейчас система обрабатывает до 80% типовых запросов, сократив время ответа с 3-5 минут до 1 минуты. Решение построено на RAG-технологиях, размещается в контуре заказчика и соответствует требованиям ФЗ-152 «О персональных данных». Реализованный проект позволил избежать расширения штата при росте нагрузки на 20% и обеспечил круглосуточную работу сервиса.

«Мы создали гибридную интеллектуальную систему, которая объединяет ИИ-технологии и многоканальное обслуживание. Проект не только улучшил качество и скорость обслуживания, но и стал инструментом социальной интеграции, снижения цифрового неравенства и повышения доверия населения к органам власти. Это усилило роль службы занятости как важного социального института региона», — сказал Владислав Вирясов, директор «Авантелеком».

До внедрения системы контакт-центр сталкивался с резким ростом числа обращений — в среднем на 15-20% в год при ограниченном штате сотрудников. Большую часть запросов составляли типовые вопросы, отнимавшие у операторов время, необходимое для решения сложных случаев. Также в организации возникла потребность в круглосуточной работе сервиса и более эффективных инструментах аналитики.

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс
цифровизация

Граждане могут получить помощь в поиске работы, консультации по составлению резюме и подготовке к собеседованиям, информацию о доступных курсах повышения квалификации и переподготовки и другие важные сведения, касающиеся сферы труда и социальной защиты.

«Внедрение цифрового помощника позволило принципиально изменить модель работы нашего контакт-центра. Система берет на себя до 80% типовых запросов, что дало нам двойной эффект: граждане получают мгновенные ответы на простые вопросы круглосуточно, а наши операторы получили возможность сосредоточиться на решении сложных, индивидуальных случаев», — сказала Инна Пугачева, начальник управления методического сопровождения и контроля качества предоставления услуг ГКУ СЗН СК «Краевой кадровый центр».

«Авантелеком» разрабатывает и внедряет ИТ в сфере корпоративных коммуникаций и речевых технологий на базе искусственного интеллекта с 2011 г. В портфеле компании сегодня более 20 продуктов и модулей собственной разработки. В настоящий момент компания реализовала 160 проектов для региональных органов власти и государственных организаций, в том числе 5 проектов по модернизации региональных ЦЗН.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

В один день сорваны три закупки ПО и оборудования для ГАС «Правосудие»

Рейтинг кибербезопасности отечественных СУБД общего назначения 2025

Экс‑глава Intel: США нужны десятилетия, чтобы догнать Тайвань или Японию по производству полупроводников

Александра Мельникова, «Софтлайн»: Классическое IPO выгодно крупным и средним компаниям с выручкой от 10 млрд рублей

Власти: электронное машиностроение недофинансировано на 30 миллиардов. С 2024 года отрасль недополучает десятки миллиардов

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще