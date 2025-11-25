Сервис «Кнопка» с помощью ИИ Smart Engines избавил бизнес от ручного ввода паспортных данных

Сервис для предпринимателей «Кнопка» и российская компания-разработчик ИИ-решений Smart Engines подвели итоги технологического партнерства. Внедрение интеллектуальной системы распознавания паспорта и кадровых документов позволило автоматизировать одну из самых рутинных и ответственных операций для бизнеса – внесение данных исполнителей. Об этом CNews сообщил представитель Smart Engines.

Совместный проект, запущенный в 2023 г., помог упростить и ускорить внесение данных при трудоустройстве сотрудников. Благодаря технологии пользователи получили возможность мгновенно вносить паспортные данные простым наведением камеры смартфона. За последний год с помощью ИИ-решений было обработано более 9 тыс. страниц документов для трудоустройства, что сэкономило нашим клиентам сотни часов рабочего времени.

Технология обеспечивает не только скорость, но и максимальный уровень безопасности. Обработка конфиденциальных данных происходит непосредственно на устройстве пользователя (on-device), без передачи и хранения информации на внешних серверах. Это полностью исключает риски утечки данных и соответствует требованиям законодательства о защите персональной информации, утверждают в Smart Engines.

«Для нас как для сервиса, работающего с тысячами предпринимателей, безопасность данных – абсолютный приоритет. В партнерстве со Smart Engines мы нашли баланс между удобством, скоростью и надежностью. Так, у наших клиентов появилась возможность уйти от ручного переноса данных. Теперь на процедуру внесения паспортных данных не требуется тратить время и активное внимание, что экономит массу времени нашим клиентам», – сказала Александра Гончарова, руководитель клиентского сервиса «Кнопки».

«Наше сотрудничество с «Кнопкой» – это пример того, как передовые российские ИИ-технологии решают конкретные бизнес-задачи, делая цифровые сервисы удобнее и безопаснее для конечных пользователей. Мы рады, что наша разработка по распознаванию российских паспортов стала неотъемлемой частью приложения, которым ежедневно пользуются тысячи предпринимателей», – отметил Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines и доктор технических наук.