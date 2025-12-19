Рынок музыкальных стримингов в России вырос на 23% в 2025 г. и составил 46 млрд руб. — данные «Яндекс Музыки»

По оценке «Яндекс Музыки», в 2026 г. рынок сохранит двузначные темпы роста и увеличится еще примерно на 20%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки».

«Рынок музыкального стриминга в России растет быстрее ожиданий. По нашим предварительным данным, в 2025 г. его объем достиг 46 млрд руб., что на 23% больше, чем в 2024 г. Ранее мы прогнозировали, что в 2025 г. рынок вырастет на 20%. При этом музыкальные стриминги в России растут существенно быстрее, чем в мире: по прогнозу Goldman Sachs, в 2025 г. мировой рынок музыкальных стримингов прибавит 10%. В 2026 г. мы ожидаем дальнейший рост локального рынка на 20% по сравнению с 2025 г.», — сказала руководитель «Яндекс Музыки» Александра Сагалович.

Небольшое замедление темпов роста с 2025 г. объясняется эффектом высокой базы и насыщением аудитории. Согласно исследованию ICMR (ГфК-Русь) за III квартал 2025 г., каждый второй городской житель в России уже пользуется музыкальным стримингом, а более трети — оплачивают подписку.

Экосистемные подписки остаются главным локомотивом привлечения новой платящей аудитории и ключевой моделью монетизации на рынке. По данным исследования аналитической компании J’Son & Partners, в 2024 г. 98,2% доходов участникам принесли именно подписки, тогда как на рекламные доходы пришлось лишь 1,8% совокупной выручки. Подписная модель также обеспечивает доходы артистов от прослушивания музыки в интернете и задает стандарты легального потребления в цифровой среде.

Ключевым технологическим драйвером рынка становится искусственный интеллект. ИИ-технологии лежат в основе рекомендательных систем музыкальных сервисов, помогают слушателям чаще открывать для себя новую музыку. Это, в свою очередь, положительно влияет на счастье пользователей, воспринимаемую ценность подписки и впоследствии продлевает срок жизни подписчика, что напрямую влияет на доходы музыкальных стримингов.

В конце 2023 г. «Яндекс Музыка» впервые внедрила в свои рекомендации генеративные модели, и в следующие два года доля суперфанов у артистов в среднем выросла на 60%. В 2025 г. сервис перешел на новое поколение ИИ-рекомендаций — генеративную модель ARGUS, разработанную исследователями «Яндекса». Благодаря нововведению пользователи стали добавлять в «Коллекцию» на 20% больше треков артистов, которых слышат впервые.

Кроме того, значительное влияние на рост рынка оказывает локальный контент. В 2025 г. рекордное число артистов выпустили новые релизы. По данным «Яндекс Музыки», количество новой музыки у локальных исполнителей выросло на 54% по сравнению с 2024 г.. Также ландшафт рынка расширяется за счет появления новых видео- и аудиосервисов, например Wink, и стратегических партнерств стримингов с крупными радиохолдингами, одним из которых стало сотрудничество «Яндекс Музыки» и «ГПМ Радио».

Дополнительно рынок поддерживают сопутствующие офлайн-сценарии, такие как продажа мерча и билетов на концерты. В сентябре 2024 г. «Яндекс Музыка» интегрировала возможность покупки билетов прямо внутри приложения стриминга, а в 2025 г. запустила полноценный раздел «Концерты» в партнерстве с «Яндекс Афишей». Это персональная витрина с расширенной подборкой музыкальных событий, которые рекомендуются индивидуально каждому подписчику на основе его действий: прослушиваний, лайков и других сигналов. С момента запуска опции покупки билетов подписчики «Яндекс Плюса» приобрели их на 2 млрд руб. в приложении «Яндекс Музыки».

Одновременно с драйверами рынок сталкивается с рядом барьеров. Среди сдерживающих факторов «Яндекс Музыка» отмечает в первую очередь снижение темпов роста экосистемных подписок. Кроме того, регуляторные риски (удаление треков и каталогов), активность пиратских сервисов, а также недоступность для российских слушателей некоторых западных каталогов, что ограничивает выбор для части аудитории.