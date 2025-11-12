Разделы

«Контур.Фокус» создал ИИ-ассистента для проверки контрагентов ​

​Эксперты «Контур.Фокуса» представили ИИ-ассистента, который помогает быстрее обрабатывать большие объемы данных, выявлять аффилированность и экономить время на проверке деловых партнеров. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Важнейшим этапом в развитии «Контур.Фокуса» стало появление ИИ-ассистента. Теперь пользователи смогут не только оценивать благонадежность контрагента, но и определять, подходит ли он для заключения конкретной сделки.

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «ИИ-ассистент — это умный помощник, созданный для принципиально нового формата работы с сервисом. Проверка и анализ проходят не через поисковую строку и изучение каждого документа, а в диалоге с искусственным интеллектом. Пользователь получает готовые выводы и рекомендации. «Контур.Фокус» стал первым среди российских сервисов проверки контрагентов, где не просто внедрили ИИ-технологии, а сделали их полноценным аналитическим инструментом».

В первом релизе доступны две ключевые возможности: формирование ИИ-отчета о компании с краткой характеристикой по юридическим, санкционным и финансовым показателям и оценка рисков сотрудничества с партнером с учетом сценария конкретной сделки. В отдельных случаях ИИ-ассистент умеет рассчитывать оптимальный кредитный лимит для контрагента-покупателя.

