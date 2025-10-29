Искусственный интеллект меняет занятость в российских компаниях

Российские предприятия входят в десятку мировых лидеров по применению ИИ. В 2023 г. почти треть отечественных компаний заявила об использовании ИИ. Как показало новое исследование профессора факультета экономических наук НИУ ВШЭ Ларисы Смирных, влияние цифровизации на занятость неоднородно: если на малых и крупных предприятиях внедрение искусственного интеллекта привело к снижению численности работников, то на предприятиях среднего размера ИИ, наоборот, способствовал увеличению занятости. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Мировой опыт показывает, что искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда. С одной стороны, это может приводить к сокращению рабочих мест. С другой — технологии значительно повышают производительность труда. До сих пор большинство исследований в России о последствиях использования ИИ касались рынка вакансий, а не компаний. Профессор факультета экономических наук, заместитель заведующего Лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ Лариса Смирных решила восполнить этот пробел.

Основу исследования составили данные опроса предприятий за 2022 и 2023 гг., проведенного Лабораторией исследований рынка труда ФЭН ВШЭ. Такой двухлетний охват позволил автору оценить динамику занятости.

В выборку вошло почти 1,8 тыс. предприятий семи отраслей: добыча, промышленность, строительство, транспорт и связь, торговля и общественное питание, финансы и бизнес-услуги.

Согласно опросу, доля предприятий, внедривших ИИ, в России составила 29%, что выше, чем в ЕС (22%), и немного меньше, чем в США (33%). Однако Россия уступает мировым лидерам, таким как Индия (59%) и Сингапур (53%).

Результаты исследования свидетельствуют о значимом влиянии искусственного интеллекта на изменение численности сотрудников в компаниях. В среднем на предприятиях, внедривших ИИ, занятость сократилась на 0,79 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим годом. Однако эффект оказался неоднородным: малый и крупный бизнес действительно сократили штат, а вот средний бизнес увеличил численность работников. Различия между группами предприятий объясняются сочетанием структурных и финансовых факторов.

На крупных предприятиях (более чем 250 сотрудников), которые часто относились к капиталоемким и зрелым отраслям экономики, например к промышленности, происходили изменения в организационной структуре и осуществлялась оптимизация штата. Это привело к сокращению занятости на 2,08 п.п.

Малые предприятия (со штатом до 100 человек) относились в основном к торговле, финансам и бизнес-услугам. Доля расходов по труду в них была максимально высокой (59% всех расходов), что побуждало работодателей использовать технологии ИИ и сокращать численность работников на 1,26 п.п.

Предприятия среднего размера часто демонстрировали устойчивое финансовое положение и высокий уровень человеческого капитала. Они расширяли производство и бизнес, формировали для работников новые задачи. При этом ИИ дополнял квалифицированный труд, и численность работников на них выросла на 2,96 п.п.

«Технологии ИИ могут способствовать росту производительности труда, помогают сократить издержки, оптимизировать численность персонала, что может вести к росту прибыли. Но если компании обеспечивают финансовые доходы преимущественно за счет других источников, например за счет ренты от продажи ресурсов, то они могут быть меньше заинтересованы в использовании технологий ИИ», — Лариса Смирных, профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ.

Факт снижения занятости в связи с внедрением технологий ИИ отражает адаптационный период, в течение которого компании приобретают опыт их эффективного использования, подчеркивает она. В долгосрочной перспективе на предприятиях может наблюдаться рост занятости работников.

«Пока нет однозначного доказательства того, что технологии ИИ приводят к безработице. Ведь внедрение технологий ИИ сопровождается практически одновременно двумя эффектами — ликвидацией и созданием рабочих мест», — Лариса Смирных.

При этом часть компаний пока не использует ИИ-технологии. Среди основных причин отказа от них в России — отсутствие необходимости (51%), высокая стоимость (30%) и дефицит квалифицированных кадров (14%).

Обновление технологического уклада, которое несет с собой ИИ, происходит менее болезненно для общества и для работников, если институциональная среда гибко подстраивается под происходящие изменения. Следует внедрять системы непрерывного обучения работников цифровым навыкам, а крупным компаниям — создавать возможности для внутренней мобильности своего персонала.

«На микроуровне должны постоянно обеспечиваться и сохраняться возможности для поддержки инициатив и поощрения людей, которые открыты для нововведений и обучения. Для этого нужна просветительская и информационная поддержка как со стороны государства, так и на уровне компаний», — Лариса Смирных, профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ.