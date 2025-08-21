«Алиса, представь, что ты мой психолог», — «Яндекс» изучил, в каких ролях пользователи просят побыть нейросеть

Аналитики «Яндекса» изучили обезличенные запросы со словами «ты» или «роль», которыми пользователи начинают диалог в чате с Алисой, и выяснили, какие роли они чаще всего назначают нейросети. Благодаря роли Алиса может лучше понять, чего от нее ждут, и дать наиболее подходящий ответ по содержанию и форме. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Как часто назначают роли и какие именно

С апреля по июнь 2025 г. пользователи попросили нейросеть Алису принять на себя ту или иную роль более 560 тыс. раз. Например, они обращаются с такими запросами: «Ты самый крутой дизайнер логотипов, сделай...», «Представь, что ты фитнес-тренер, составь недельный план тренировок…», «Ты можешь стать моим психологом бесплатно? Мне надо выговориться…», «Я хочу, чтобы ты выступила в роли профессионального копирайтера, сделай…».

Чаще всего Алисе предлагают выступить в качестве специалиста по работе с текстами — копирайтером, автором или писателем. На втором месте — маркетолог, а на третьем — студент или ученик, чтобы нейросеть поняла, какой уровень и объем знаний использовать. На четвертой строчке — психолог (в таких случаях Алиса сразу предупреждает, что может побыть в этой роли и поговорить с пользователем, но за квалифицированными советами и помощью посоветует обратиться к профессионалу). А замыкает пятерку лидеров вариант — учитель или преподаватель.

Роли, которые чаще всего назначают Алисе

По числу первых сообщений из диалогов в чате с Алисой, в которых упоминаются эти роли: копирайтер, писатель, автор; маркетолог; студент, ученик; психолог; учитель, преподаватель; юрист, адвокат; аналитик; руководитель, директор; дизайнер; программист, разработчик. Данные за апрель — июнь 2025 г.

Уточняющие эпитеты и необычные роли

При назначении Алисе роли пользователи нередко используют эпитеты — такие как «профессиональный» или «опытный». Еще люди часто указывают желаемый стаж — «с многолетним стажем». Зачастую они также просят принять роль «лучшего» или «крутого» специалиста.

Среди необычных ролей с эпитетами или без них встречаются такие варианты: самая крутая тусовщица Москвы, опытный астролог, фанатка Roblox, Джоан Роулинг, королева пчел, а также муж, которого обидела жена.

Продолжительность диалогов

Аналитики также выяснили, сколько длятся диалоги с Алисой в той или иной роли. Среди десяти самых популярных ролей дольше всего в среднем продолжаются беседы с нейросетью, выступающей в качестве студента или программиста: средняя длина чата — 5,5 и 5,1 сообщения пользователя соответственно. А короче всех диалоги с руководителем и юристом: по 4,1 сообщения.

В частности, 38% чатов с нейросетью в роли руководителя состоят лишь из одного сообщения (один запрос пользователя и один ответ Алисы) и только 10% — из десяти и более. В случае с ролью студента в 31% чатов пользователи пишут десять и более сообщений, а в 17% — только одно.