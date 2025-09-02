Разделы

Минпромторг включил тензорный процессор LinQ H в реестр российской промышленной продукции

Отечественный микрочип LinQ H для ускорения нейронных сетей, разработанный компанией «ХайТэк», получил официальный статус российской продукции. Об этом CNews сообщили представители «ХайТэк».

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации включило тензорный процессор LinQ H в реестр российской промышленной продукции. Данное решение подтверждает соответствие микрочипа действующим критериям локализации и открывает возможности для его официального использования в проектах цифровой трансформации государственных структур, крупных предприятий и объектов критической информационной инфраструктуры.

Тензорный процессор LinQ H представляет собой микрочип собственной архитектуры, разработанный специально для ускорения работы нейронных сетей. Созданные на базе процессоров LinQ H аппаратные ускорители для ИИ позволяют обеспечивать комплексное решение задач технологической независимости благодаря локализации производства в России, совместимости с основными российскими операционными системами и основными типами российских центральных процессоров. Высокий уровень информационной безопасности тензорного процессора LinQ H и решений на его основе достигается за счет использования только доверенных сложнофункциональных блоков и собственного комплекса программного обеспечения для инференса нейронных сетей.

Заместитель генерального директора «ХайТэк» Михаил Фролов: «Включение тензорного процессора LinQ H в реестр российской промышленной продукции – важный этап в развитии отечественной микроэлектроники и создании независимой экосистемы для разработки и производства высокотехнологичных решений в области искусственного интеллекта. Получение официального статуса российской продукции открывает перед нами новые возможности для участия в крупных государственных и корпоративных проектах, связанных с внедрением ИИ-технологий».

