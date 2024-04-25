Нейросеть Mail.ru поможет отреставрировать фотографии

Mail.ru открыла доступ к нейросетевой технологии восстановления фотографий, которая позволит отреставрировать черно-белые снимки или утерянные элементы на старых фотографиях. Доступ к проекту будет предоставлен всем пользователям с 25 апреля.

Чтобы воспользоваться сервисом необходимо перейти на специальную страницу, загрузить скан фотографии и сохранить новую версию в «Облако Mail.ru». Отреставрированным снимком можно будет поделиться с близкими по ссылке, загрузить в социальные сети или сохранить в семейном архиве.

Ограничений на количество обрабатываемых фотографий нет, пользователям станут доступны все функциональности нейросетевой модели.

Для обучения нейросети были использованы опубликованные в широком доступе фотографии и видео. Материалы помогут воссоздать детали и раскрасить снимки более точно, в соответствии с действительностью.

«Данная модель была обучена на тысячах реальных фотографии и видео, чтобы с точностью восстановить все элементы и привести фотографию к более современному виду. Мы уверены, что это поможет многим людям по-другому взглянуть на дорогие им снимки и сохранить их не только в памяти», — сказал Дмитрий Меркушов, руководитель группы машинного обучения Mail.ru.