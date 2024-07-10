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Антиспам-системы почты Mail.ru заблокировали более 6 млрд писем за второй квартал 2024 года

За второй квартал 2024 г. антиспам-системы в почте Mail.ru с помощью ИИ было заблокировали более шести млрд писем со спамом и мошенничеством, что в 1,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, за второй квартал текущего года ежедневно антиспам-системы блокировали более 65 млн спам-писем. Об этом CNews сообщили представители Mail.ru.

«Сегодня мошенники и спамеры постоянно совершенствуют свои методы и стремятся обойти защиту почтовых сервисов. Ежедневно мы получаем множество образцов спама и фишинга, которые помогают нам совершенствовать наши антиспам-системы. Это непрерывная борьба помогает нам защищать пользователей все более эффективно», — сказал Алексей Бруевич, руководитель направления антиспама Почты Mail.ru.

Кроме этого, за данный период 2024 г. количество кликов пользователей на кнопку «Спам» составила всего 16,8 млн, в то время как за аналогичный период 2023 г. — более 25,2 млн. Таким образом, удалось сократить количество жалоб пользователей более чем на 33%. Категоризация писем в почте Mail.ru автоматически фильтрует и сортирует по папкам все входящие письма, тем самым, не позволяя спаму попадать во «Входящие».

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По данным аналитиков почты Mail.ru тройка лидеров самых популярных видов спам-писем, поступающих пользователям во втором квартале 2024 г.: рассылки с фейковыми инфопродуктами, недобросовестными благотворительными сборами и другими видами кардинга — более 44% ежедневно блокируемых нежелательных рассылок; сообщения с предложениями принять участие в лотереях, розыгрышах или онлайн-казино — около 37%; письма с реферальными ссылками, маскирующиеся под представителей банков, ритейлеров и маркетплейсов — всего 19%.

Системы защиты от спама в почте Mail.ru анализируют открытую информацию об отправителе и отмечают зеленым щитом те сообщения, которые прошли проверку. Это позволяет пользователю быть уверенным в безопасности получаемой информации от банков, госучреждений и других отправителей.

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