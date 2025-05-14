Выручка VK Tech в I квартале 2025 г. выросла на 64% до 2,7 млрд рублей

VK Tech — разработчик корпоративного ПО, технологическая вертикаль МКПАО «ВК», публикует неаудированные операционные и финансовые результаты за I квартал 2025 г. Об этом CNews сообщили представители VK.

Финансовые и операционные результаты за I квартал 2025 г.

Выручка VK Tech за I квартал 2025 г. увеличилась на 63,9% год к году и составила 2,7 млрд руб. Количество клиентов в I квартале 2025 г. увеличилось в 2,5 раза год к году до 15,5 тыс. Рост выручки от крупных клиентов составил 68,0% год к году, от клиентов малого и среднего размера — 56,1%. Драйверами роста остаются облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace.

Рекуррентная выручка (не связанная с оказанием единоразовых услуг клиентам) VK Tech выросла на 47,5% год к году и превысила 70% от общей выручки, что обусловлено комбинацией двух моделей поставки — On-Premise и On-Cloud, сглаживающей сезонность. Скорректированная EBITDA составила 0,3 млрд руб. по сравнению с отрицательным значением в I квартале 2024 г. Рентабельность по EBITDA составила 10%.

Количество сотрудников увеличилось на 9,4% по сравнению с численностью на конец 2024 г. и составило 1583 человека на конец I квартала 2025 г. Более 80% численности составляет ИT-команда, которая сфокусирована на запуске и развитии продуктов.

Генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев: «В I квартале 2025 г. K Tech укрепил позиции на рынке корпоративного программного обеспечения и продемонстрировал эффективность бизнес-модели, сочетающей поставки решений в форматах On-Cloud и On-Premise.Рост выручки и увеличение клиентской базы — прямое следствие работы команды и эффективности наших решений для бизнеса любого масштаба. За счет диверсифицированной модели поставок ПО мы сохраняем стабильный денежный поток и повышаем рентабельность.Важным фактором успеха остается синергия продуктов. Объединяя облачную платформу, дата-сервисы и продукты для роста эффективности бизнес-операций, мы создаем решения под ключевые задачи клиентов».

Распределение выручки по направлениям

Экосистема корпоративного ПО VK Tech включает: облачную платформу, сервисы продуктивности, дата-сервисы и бизнес-приложения. Якорными продуктами VK Tech являются облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace, на которые приходилось 77% выручки в I квартале 2025 г.

Выручка направления «Облачная платформа» в I квартале 2025 г. выросла на 54,8% год к году до 1,2 млрд руб. Рост обусловлен параллельным развитием решений в форматах On-Cloud — рост 62,2% год к году, и On-Premise — рост 31,8% год к году.

Выручка направления «Сервисы продуктивности» в I квартале 2025 г. выросла на 68,2% год к году до 0,8 млрд руб. в основном за счет роста в 2,2 раза год к году продаж в формате On-Cloud.

Выручка направления «Дата-сервисы» в I квартале 2025 г. увеличилась на 27,1% год к году до 0,2 млрд руб. Драйвером роста стали продажи в формате Оn-Premise.

Выручка направления «Бизнес-приложения» в I квартале 2025 г. выросла в 2,2 раза год к году и составила 0,4 млрд руб., благодаря росту продаж в формате On-Premise.