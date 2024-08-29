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Российских провайдеров «предостерегают» от самовольного ускорения YouTube

Операторы связи стали получать предупреждения от властей за то, что они ускоряют YouTube своими силами. В России YouTube замедляется с середины лета 2024 г., но без официальной на то причины. Провайдеры стали обходить новые правила, чтобы, в том числе, не терять абонентов – они начали разрывать договоры и уходить на мобильный интернет, где YouTube пока что работает на приемлемой скорости. Первые предупреждения стали поступать всего через сутки после того, как стало известно об ускорении YouTube.

Инициатива наказуема

Российским провайдерам стали поступать предостережения от ускорения YouTube. Один из таких документов, помеченный реквизитами подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) получил провайдер «Транстелеком». Внимание на это обратил «Хабр».

YouTube замедляют в России с середины июля 2024 г., но касается это в большей степени домашнего и офисного интернета – на мобильном интернете скорость работы сервиса пока приемлемая. Россияне стали разрывать договора с провайдерами проводного интернета, не желая страдать и искать способы обхода замедления.

В письме прямое упоминание YouTube отсутствует. Но оно поступило сразу после того, как провайдеры начали самостоятельно бороться с замедлением сервиса – буквально в течение нескольких часов после того, как в Сеть попала информация об этом.

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natanaelginting / FreePik
YouTube россиянам замедлили, а полноценную альтернативу предоставить забыли

Напомним, в конце августа 2024 г. провайдеры, руководствуясь тем, что YouTube в России пока не заблокирован, и тем, что официальная причина его замедления властями не раскрывается, они начали внедрять в свою инфраструктуру решения, позволяющие принудительно ускорить работу сервиса.

Спустя всего сутки после появления этой информации в Сети провайдерам стали приходить предостережения регуляторов.

Что требуется от провайдеров

Документ, о котором говорит неназванный сотрудник «Транстелекома», гласит, что операторам связи нужно «принять меры по исключению использования на технических средствах сетей связи технологий искажений, фрагментации, подмены интернет-трафика», обеспечив возможность незамедлительного ограничения доступа» к информации или информационным ресурсам сети «Интернет», доступ к которым «подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Также авторы уведомления просят предоставить информацию о принятых мерах, и сделать это не позднее 2 сентября 2024 г.

Как именно провайдеры ускоряют YouTube, к моменту выхода материала доподлинно известно не было. Есть информация, что некоторые из них перенаправляют трафик с российских кешируюших серверов Google на европейские, но официального подтверждения этому пока нет.

Феномен YouTube

Замедление YouTube стало резонансным событием. Этот веб-ресурс, существующий с 2005 г., накопил крупнейшую в мире базу видеороликов на самые разные темы. Такое разнообразие не может предоставить ни один видеосервис в мире.

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Россияне чаще всего используют YouTube для обучения – портал содержит миллиарды инструкций на любую тему, от приготовления лимонного пирога до починки очень редкой модели ноутбука. Также в нем содержится немало детского контента, и поиск в YouTube – зачастую самый быстрый способ найти нужный мультфильм и включить его ребенку. Развлекательных передач со всего мира в YouTube тоже очень много.

В России существует несколько видеоплатформ, позиционирующих себя в качестве альтернативы YouTube. Одна из них, RuTube, появилась в 2006 г., то есть всего через год после запуска YouTube. Весной 2021 г. платформа пережила очередной редизайн, став почти полной копией YouTube в плане внешности.

Россияне незамедлительно отреагировали на замедление YouTube, начав искать (и находить) способы его принудительного ускорения. В «черном списке» Роскомнадзора YouTube пока не значится, он не заблокирован, а пока лишь замедлен. Чтобы исправить эту ситуацию, россияне, в числе прочего, скупают кастомизируемые роутеры, в прошивку которых можно внести определенные изменения, нивелирующие эффект замедления.

Геннадий Ефремов

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